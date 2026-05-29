Se prendió fuego una casa en Lomas y tuvieron que hospitalizar a una mujer de urgencia

Una casa se prendió fuego en Lomas de Zamora y terminó con importantes daños. La dueña tuvo que ser hospitalizada. Los Bomberos Voluntarios de Lomas controlaron el incendio .

El siniestro ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Gabriela Mistral al 2600 , entre Lope de Vega y Florencio Sánchez , en el barrio Santa Marta . Por causas que se investigan, la casa empezó a incendiarse en horas de la tarde.

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El fuego avanzó con mucha rapidez, alcanzando techos, paredes y varios muebles de la propiedad. La propietaria tuvo que salir de urgencia a pedir ayuda.

El incendio dejó serios daños

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, con ocho efectivos a cargo del Sargento Javier Orue. Además, se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, el lugar quedó destruido. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, hubo importantes pérdidas materiales y se observaron rajaduras en el techo y la mampostería.

incendio casa Así quedó la casa tras el incendio en Lomas de Zamora.

Por su parte, Emergencias Lomas se ocupó de atender a la dueña de la casa, quien sufrió quemaduras y un principio de asfixia por haber estado expuesta mucho tiempo al humo. La trasladaron al Hospital Gandulfo.

El personal de Defensa Civil elevó un informe al área de Obras Particulares del Municipio de Lomas de Zamora, para verificar si la estructura de la vivienda tiene peligro de derrumbe.