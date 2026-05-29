viernes 29 de mayo de 2026
Escribinos
29 de mayo de 2026
Serios daños.

Se prendió fuego una casa en Lomas y tuvieron que hospitalizar a una mujer de urgencia

El incendio ocurrió en el barrio Santa Marta de Lomas. Hubo importantes pérdidas materiales. La dueña fue trasladada al Gandulfo.

Bomberos, Policía y Defensa Civil en el lugar del incendio.

Bomberos, Policía y Defensa Civil en el lugar del incendio.

Una casa se prendió fuego en Lomas de Zamora y terminó con importantes daños. La dueña tuvo que ser hospitalizada. Los Bomberos Voluntarios de Lomas controlaron el incendio.

El siniestro ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Gabriela Mistral al 2600, entre Lope de Vega y Florencio Sánchez, en el barrio Santa Marta. Por causas que se investigan, la casa empezó a incendiarse en horas de la tarde.

Lee además
El incendio puso en alerta a los vecinos.
Heroico.

Un vecino de Ingeniero Budge salvó a dos menores de un incendio
Los hermanos Oviedo murieron quemados.
Pide ayuda.

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

El fuego avanzó con mucha rapidez, alcanzando techos, paredes y varios muebles de la propiedad. La propietaria tuvo que salir de urgencia a pedir ayuda.

bomberos de lomas
Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas de Zamora.

El incendio dejó serios daños

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, con ocho efectivos a cargo del Sargento Javier Orue. Además, se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, el lugar quedó destruido. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, hubo importantes pérdidas materiales y se observaron rajaduras en el techo y la mampostería.

incendio casa
Así quedó la casa tras el incendio en Lomas de Zamora.

Así quedó la casa tras el incendio en Lomas de Zamora.

Por su parte, Emergencias Lomas se ocupó de atender a la dueña de la casa, quien sufrió quemaduras y un principio de asfixia por haber estado expuesta mucho tiempo al humo. La trasladaron al Hospital Gandulfo.

El personal de Defensa Civil elevó un informe al área de Obras Particulares del Municipio de Lomas de Zamora, para verificar si la estructura de la vivienda tiene peligro de derrumbe.

Temas
Seguí leyendo

Un vecino de Ingeniero Budge salvó a dos menores de un incendio

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

Incendio en una vivienda abandonada con riesgo de derrumbe

Allanamiento en la feria de Larroque: incautaron ropa falsificada por $95 millones

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La mujer murió arrollada por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora (Imagen ilustrativa).
Se habría arrojado.

Quién era la mujer arrollada por el Tren Roca en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, en otros tiempos. 
Nuevo dueño.

Quién es el famoso que compró la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich