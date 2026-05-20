Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

Se cumplieron ocho meses del crimen de los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo , quienes fueron asesinados mediante un incendio intencional en Villa Fiorito . La madre de las víctimas pidió justicia y exigió la detención de todos los involucrados.

Mariana González se volcó a las redes sociales para expresar la angustia que siente por la falta de avances en la causa. Desde el día del incendio fatal, sólo una persona fue detenida y no está imputada por el doble crimen de los hermanos Oviedo, sino por amenazas. La mujer no sabe qué más hacer para que la escuchen.

Reclamo de justicia. El video de la madre de los hermanos Oviedo: "No puede ser que los asesinos sigan sueltos"

“ Ocho meses sin que la Justicia haga nada , ocho meses que hay sólo un detenido. Más de 20 personas que estuvieron presentes ese día participando, que estuvieron riéndose, que entraron en mi casa, que quién sabe lo que le hicieron a Benja y a Jorge porque nunca los dejaron salir, están todos viviendo su vida como si fuese que no hicieron nada ”, comenzó Mariana.

“Yo necesito que se detenga a todas estas personas, que se investigue”, insistió la madre de las víctimas, y explicó quién es la única detenida: “ Esta mujer que amenazó, que organizó, que era la principal autora de todo esto con su marido, sólo está por amenazas. No podemos permitir esto, ellos mataron a dos chicos inocentes que no molestaban a nadie”.

Poco antes de la tragedia, Benjamín, de 13 años, había sido acusado de abuso sexual contra otro chico. Ese supuesto episodio originó aquel feroz incendio provocado por varias personas en su casa. No obstante, Mariana insistió que su hijo era inocente. “A Benja lo acusaron de algo que él no hizo, era una acusación falsa. Esta mujer nunca quiso hablar conmigo, sólo fue a acusar y al día siguiente sólo quiso ir a matarlo. Como animales mataron a mis hijos”, sostuvo.

“Están todas las pruebas y no vamos a parar hasta que paguen todos, principalmente esa mujer, esa asesina y su marido, que son los principales organizadores. Yo no puedo permitir que ellos sigan viviendo su vida como si nada después de que mis hijos ya no están. Ellos no se merecían lo que les hicieron, estaban en su casa sin molestar a nadie”, cerró.

El caso de los hermanos Oviedo

Las víctimas murieron por un incendio que habría sido provocado de manera intencional. Las víctimas murieron por un incendio que habría sido provocado de manera intencional.

Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.

"A Benjamín lo asesinaron en banda, más de 15 personas para un nene de 13 años. Su cuerpo se encontró totalmente carbonizado", indicó, mientras que sobre su otro hermano, precisó: "Jorge, con el 80% del cuerpo quemado, no resistió y falleció en el Gandulfo".

En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.