miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Reclamo de justicia.

El video de la madre de los hermanos Oviedo: "No puede ser que los asesinos de mis hijos sigan sueltos"

A seis meses del doble crimen ocurrido en Villa Fiorito, la madre de las víctimas insistió en el pedido de detención para todas las personas implicadas.

Nuevo pedido de justicia por los hermanos Oviedo.

Nuevo pedido de justicia por los hermanos Oviedo.

Familiares y amigos de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos que perdieron la vida por un incendio que habría sido provocado con bombas molotov en Villa Fiorito, insistieron en el reclamo de justicia en el día en el que se cumple otro mes del doble crimen.

"Se cumplieron seis meses sin respuestas ni ayuda de la Justicia. No puede ser que los asesinos de mis hijos sigan sueltos, con solo una persona detenida y más de 20 libres", expresó Mariana González, la madre de las víctimas, a traves de un video publicado en redes sociales.

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Días atrás, aseguró a La Unión que "ella organizó todo". Aseguró incluso que "en los vídeos se ve que ella entra a la casa y tira las bombas Molotov".

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Además, Mariana había asegurado que sufrían hostigamiento por redes sociales. "Hacen Facebook truchos para comentar las publicaciones que hacemos de pedido de justicia, pero nosotros sabemos que son ellos", explicó a este medio.

El caso de los hermanos Oviedo

Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.

"A Benjamín lo asesinaron en banda, más de 15 personas para un nene de 13 años. Su cuerpo se encontró totalmente carbonizado", indicó, mientras que sobre su otro hermano, precisó: "Jorge, con el 80% del cuerpo quemado, no resistió y falleció en el Gandulfo".

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo.
Los hermanos Oviedo, víctimas del violento ataque.

Los hermanos Oviedo, víctimas del violento ataque.

En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

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