El video de la madre de los hermanos Oviedo: "No puede ser que los asesinos de mis hijos sigan sueltos"

"Se cumplieron seis meses sin respuestas ni ayuda de la Justicia. No puede ser que los asesinos de mis hijos sigan sueltos, con solo una persona detenida y más de 20 libres", expresó Mariana González, la madre de las víctimas, a traves de un video publicado en redes sociales.
Además, Mariana había asegurado que sufrían hostigamiento por redes sociales. "Hacen Facebook truchos para comentar las publicaciones que hacemos de pedido de justicia, pero nosotros sabemos que son ellos", explicó a este medio.
El caso de los hermanos Oviedo
Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.
"A Benjamín lo asesinaron en banda, más de 15 personas para un nene de 13 años. Su cuerpo se encontró totalmente carbonizado", indicó, mientras que sobre su otro hermano, precisó: "Jorge, con el 80% del cuerpo quemado, no resistió y falleció en el Gandulfo".
En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.