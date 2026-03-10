El hermano de la víctima de las gitanas estafadoras: "Es muy doloroso que no se haga justicia"

El hermano de Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida tras haber sido engañada por un grupo de gitanas que se ganó su confianza y la estafaron, lamentó la exhimición de prisión de una de las sospechosas.

"Es muy doloroso que no se haga Justicia", expresó Alexander , que en diálogo con La Unión no pudo ocultar su malestar por el fallo judicial a favor de una de las acusadas prófugas con el botín de $ 14 millones de la víctima del "cuento del tío".

Sin piedad. Estafa en un club de Temperley: una mujer "se quedó con la plata de los conjuntos de los nenes"

"Nosotros perdimos a una hermana, y es lamentable que la Justicia actúe de esta manera. Nos duele muchísimo", agregó el joven, todavía sorprendido por el inesperado fallo en la causa.

Las supuestas autoras de la estafa estaban en la mira de la UFI 19 de Lomas de Zamora , y eran buscadas desde el 15 de enero pasado. Sin embargo, el abogado de una de las denunciadas se presentó ante las autoridades pidiendo la eximición de prisión para una de las imputadas. Su justificación era que la mujer no tenía antecedentes y que la pena posible era baja : la calificación preliminar es simplemente “estafa”, lo cual la expone a sólo seis años de prisión.

En una decisión bastante polémica, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas concedió la eximición de prisión para una de las gitanas, aún cuando las tres siguen prófugas con el dinero de Merlín.

estafa gitanas Las gitanas acusadas de la estafa están identíficadas.

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, quien tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Las tres mujeres lograron convencer a Merlín de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

chat estafa Los mensajes de la víctima a las gitanas acusadas.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia.

La víctima de las gitanas se quitó la vida

Fue entonces cuando la vecina de Budge tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Bebió una botella de ácido muriático y grabó un video advirtiéndoles a las gitanas lo que iba a hacer por culpa de ellas. "Ustedes se cargan mi vida", les dijo. Además, dejó una carta para su pareja contando todo lo que había pasado.

Merlín empezó a sentirse muy mal y, tal vez arrepentida, llamó a su novio para contarle lo que había hecho. Él fue rápidamente a socorrerla para llevarla al hospital. En esos últimos momentos juntos, Merlín volvió a disculparse por lo que había hecho y le pidió que revisara los chats para comprobar la estafa. Por desgracia, los médicos no pudieron salvarle la vida.