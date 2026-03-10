Tras caerse lo de Rodrigo Auzmendi, Lanús va a la carga por un delantero colombiano

Yoshan Valois es el elegido de Lanús para reemplazar a Castillo.

Lanús sigue en la búsqueda de un delantero de área tras concretarse la venta de Rodrigo Castillo y ahora todos los cañones apuntan a un joven delantero de Colombia, quien se perfila como refuerzo después de que se caiga la negociación con Rodrigo Auzmendi .

A contrarreloj, y en los últimos momentos del mercado de pases , la dirigencia del Granate intenta cerrar la contratación del atacante Yoshan Valois , de 21 años, actualmente en Deportivo Pasto , quien suma 11 goles en 36 partidos a lo largo de su carrera.

Desde la cúpula dirigencia de Lanús, en diálogo con Fortaleza Granate, confirmaron el interés por el delantero, aunque aclararon que la operación no está finalizada. "Está bastante avanzada, todavía no está cerrada", remarcó el medio partidario.

Valois, que se destaca por su porte físico, tuvo un destacado segundo semestre de 2025 en Deportivo Pasto, donde disputó 20 partidos y convirtió 10 goles, transformándose en uno de los destacados del equipo.

Lanús quiere quedarse con una promesa colombiana

Los buenos números del delantero llamaron la atención del Akhmat Grozny, de Rusia, pero la operación no se concretó. El club ruso, que iba a comprar el 80% del pase, no abonó lo que correspondía y la venta se truncó.

Tras esto, el delantero regresó a su país y apareció en los planes de Atlético Nacional, pero también de Millonarios y América, pero ninguna propuesta sedujo a la dirigencia de Pasto.

En medio de este panorama, y a horas de que cierre del libro de pases, Lanús aceleró tras caerse la negociación con Auzmendi y de no mediar inconvenientes, en las próximas horas se sumaría al plantel de Mauricio Pellegrino, siempre y cuando terminen de pulir los últimos detalles del contrato.

