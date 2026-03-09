lunes 09 de marzo de 2026
¿Se cae el pase de Rodrigo Auzmendi a Lanús? Banfield se opuso y Querétaro lo cedería a San Lorenzo

Rodrigo Auzmendi tenía todo arreglado para llegar a Lanús, pero Banfield se opuso al préstamo y ahora el Querétaro de México lo cedería a San Lorenzo.

La novela protagonizada por Rodrigo Auzmendi, Banfield y Lanús tuvo otro giro más. Cuando el Granate ya empezaba a organizar su presentación, una traba de último momento puso en stand by el pase entre Banfield y Querétaro, que buscaba comprarlo y cederlo hasta diciembre por tener cubierto el cupo de extranjeros.

Qué pasó para que el pase de Rodrigo Auzmendi a Lanús esté a punto de caerse

El delantero tenía programada a primera hora de este lunes su revisación médica con Lanús y horas más tardes iba a ser presentado como refuerzo para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Iba a ser el anuncio oficial para que el Granate ya tenga al reemplazante de Rodrigo Castillo.

Sin embargo, desde la dirigencia encabezada por Nicolás Russo aseguraron que el pase se complicó a último momento. Querétaro buscaba cerrar el pase a cambio de la deuda de un millón de dólares que tiene Banfield por el pase de Martín Río, pero en las últimas horas surgieron incovenientes, afloraron nuevas asperezas y la negociación quedó estancada.

Por lo tanto, se le puso un freno a su llegada a Lanús, la cual depende en exclusiva de los mexicanos para sumarlo a préstamo sin cargo y sin opción de compra.

Ante toda esta situación, Auzmendi continuará por el momento en Banfield. En el Taladro disputó 22 partidos, marcó 4 goles (uno de ellos en el último clásico ante Lanús con victoria de Banfield 2 a 1 en el Florencio Sola) y aportó con dos asistencias. En lo que va del 2026 todavía no convirtió goles.

Es decir que con esta traba en el pase de Rodrigo Auzmendi, por ahora no habrá polémica para el Clásico del Sur y el delantero no cruzará de vereda.

