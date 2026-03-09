¿Se cae el pase de Rodrigo Auzmendi a Lanús? Banfield se opuso y Querétaro lo cedería a San Lorenzo

La novela de Rodrigo Auzmendi y su pase a Lanús parece que no tendrá final feliz.

Cuando parecía que Rodrigo Auzmendi tenía todo listo para llegar a Lanús desde Banfield , sin escalas, en las últimas horas surgió una traba: Banfield se opuso a que Querétaro lo ceda a préstamo al Granate, por lo que el destino del delatero sería San Lorenzo , como estaba previsto inicialmente.

La novela protagonizada por Rodrigo Auzmendi, Banfield y Lanús tuvo otro giro más. Cuando el Granate ya empezaba a organizar su presentación, una traba de último momento puso en stand by el pase entre Banfield y Querétaro , que buscaba comprarlo y cederlo hasta diciembre por tener cubierto el cupo de extranjeros.

Cruza de vereda. Rodrigo Auzmendi, a un paso de irse de Banfield y ser refuerzo de Lanús

El delantero tenía programada a primera hora de este lunes su revisación médica con Lanús y horas más tardes iba a ser presentado como refuerzo para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Iba a ser el anuncio oficial para que el Granate ya tenga al reemplazante de Rodrigo Castillo.

Sin embargo, desde la dirigencia encabezada por Nicolás Russo aseguraron que el pase se complicó a último momento. Querétaro buscaba cerrar el pase a cambio de la deuda de un millón de dólares que tiene Banfield por el pase de Martín Río, pero en las últimas horas surgieron incovenientes, afloraron nuevas asperezas y la negociación quedó estancada.

Por lo tanto, se le puso un freno a su llegada a Lanús, la cual depende en exclusiva de los mexicanos para sumarlo a préstamo sin cargo y sin opción de compra.

Ante toda esta situación, Auzmendi continuará por el momento en Banfield. En el Taladro disputó 22 partidos, marcó 4 goles (uno de ellos en el último clásico ante Lanús con victoria de Banfield 2 a 1 en el Florencio Sola) y aportó con dos asistencias. En lo que va del 2026 todavía no convirtió goles.

Es decir que con esta traba en el pase de Rodrigo Auzmendi, por ahora no habrá polémica para el Clásico del Sur y el delantero no cruzará de vereda.