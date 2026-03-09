Así se vivió el Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas: música y lucha contra la violencia de género

Durante el encuentro organizado por el Municipio hubo feria de emprendedoras y artesanas, muestra de arte y fotografía y shows en vivo con las artistas Amor Elefante, la DJ Sista V (con un set de hip hop, trap y ritmos afro), Ensambleras, Las Diosas del Ritmo y un cierre muy rockero a cargo de Eruca Sativa.
También participaron jóvenes de la Primaria 89 de Santa Catalina que desde hace años trabajan con los docentes para concientizar sobre la violencia de género.
"Gracias a las artistas y a las familias por una jornada que fue un abrazo colectivo para seguir visibilizando el protagonismo de las mujeres de nuestra comunidad que hacen de esa fuerza una construcción cotidiana. Vivas y libres nos queremos", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.