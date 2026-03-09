Así se vivió el Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas: música y lucha contra la violencia de género

El Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas tuvo rock, cumbia y conciencia contra la desigualdad.

En la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se realizó un multitudinario encuentro en el marco del Día de la Mujer (8M) con el Festival Mujeres en Comunidad 2026. Miles de vecinas y vecinos disfrutaron de una jornada repleta de música y ejercicio de reflexión y conciencia respecto a las desigualdades existentes en la sociedad respecto al sexo y género.

Durante el encuentro organizado por el Municipio hubo feria de emprendedoras y artesanas, muestra de arte y fotografía y shows en vivo con las artistas Amor Elefante, la DJ Sista V (con un set de hip hop, trap y ritmos afro), Ensambleras, Las Diosas del Ritmo y un cierre muy rockero a cargo de Eruca Sativa.

Se realizó una radio abierta con la diversidad de las voces y expresiones. Debate y reflexión.

Actividades para resonar la voz de las mujeres La jornada contó con una Radio Abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que funcionó como caja de resonancia para las voces de la comunidad.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio hubo actividades alusivas a la conmemoración de los 50 años de la Dictadura Cívico-Militar y se llevó adelante la propuesta “La Silueta es Memoria".

Desde chichos contra la violencia de género También participaron jóvenes de la Primaria 89 de Santa Catalina que desde hace años trabajan con los docentes para concientizar sobre la violencia de género. "Gracias a las artistas y a las familias por una jornada que fue un abrazo colectivo para seguir visibilizando el protagonismo de las mujeres de nuestra comunidad que hacen de esa fuerza una construcción cotidiana. Vivas y libres nos queremos", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

