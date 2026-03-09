lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026
Ni una menos.

Así se vivió el Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas: música y lucha contra la violencia de género

El Festival Mujeres en Comunidad tuvo feria, muestras y los shows de Amor Elefante, Las Diosas y Eruca Sativa. Otro Día de la Mujer con alegría y reflexión.

El Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas tuvo rock, cumbia y conciencia contra la desigualdad.

El Día de la Mujer en la Plaza Grigera de Lomas tuvo rock, cumbia y conciencia contra la desigualdad.

Durante el encuentro organizado por el Municipio hubo feria de emprendedoras y artesanas, muestra de arte y fotografía y shows en vivo con las artistas Amor Elefante, la DJ Sista V (con un set de hip hop, trap y ritmos afro), Ensambleras, Las Diosas del Ritmo y un cierre muy rockero a cargo de Eruca Sativa.

festival de mujeres 2026.
Se realizó una radio abierta con la diversidad de las voces y expresiones. Debate y reflexión.

festival de mujeres 2026.
Las artistas fueron las protagonistas de la jornada del sábado en el corazón de Lomas.

festival de mujeres 2026.
Hubo espacio para bailar y disfrutar de las distintas propuestas y artistas.

festival de mujeres 2026.
Las Ensambleras expresaron toda su pasión al ritmo de la percu.

festival de mujeres 2026.
Amor Elefante, una banda con mucha trayectoria, sensibilidad y arte.

Actividades para resonar la voz de las mujeres

La jornada contó con una Radio Abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que funcionó como caja de resonancia para las voces de la comunidad.

festival de mujeres 2026.
Eruca Sativa cerró la jornada expresando la fuerza del rock y revalidando su vigencia entre las mejores bandas de las últimas décadas del rock nacional.

festival de mujeres 2026.
Lula Bertoldi en guitarra y liderazgo de Eruca.

festival de mujeres 2026.
Se disfrutó en familia: los más peques también tuvieron actividades y vieron a las artistas.

Desde chichos contra la violencia de género

También participaron jóvenes de la Primaria 89 de Santa Catalina que desde hace años trabajan con los docentes para concientizar sobre la violencia de género.

"Gracias a las artistas y a las familias por una jornada que fue un abrazo colectivo para seguir visibilizando el protagonismo de las mujeres de nuestra comunidad que hacen de esa fuerza una construcción cotidiana. Vivas y libres nos queremos", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

