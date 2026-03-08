Día de la Mujer: el 64% de las personas con menores ingresos en la Argentina son mujeres

El 64% de las personas con menores ingresos en la Argentina son mujeres.

En el marco del Día de la Mujer , se conoció que las brechas de género en la economía argentina se profundizaron durante el último año, marcadas por un incremento en la desocupación femenina y un desmantelamiento progresivo de las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad. Así lo revela el informe “8 de marzo en perspectiva económica” elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De acuerdo con el relevamiento, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo para las mujeres ascendió al 7,4%, frente al 5,9% de los varones. Esta situación es particularmente crítica entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, donde la desocupación prácticamente duplica el nivel general.

Para anotarse. La Agencia Consular de Italia en Lomas celebra el Día de la Mujer junto a Cande Vetrano

8M. Lomas: así será la muestra de arte y fotografía del Festival Mujeres en Comunidad

El informe destaca una marcada “feminización de la pobreza”. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país.

En el extremo opuesto, la riqueza permanece mayoritariamente en manos masculinas: el 63% del sector de mayores ingresos son varones. Esta brecha patrimonial se refleja en el sistema tributario, donde las mujeres apenas representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% en el Impuesto a las Ganancias.

Ajuste y desmantelamiento de políticas de género

Uno de los puntos más críticos señalados por CEPA es el impacto del ajuste fiscal en las políticas de género. Según el análisis del presupuesto para 2026, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas sufrieron recortes o fueron eliminados.

La moratoria previsional sufrió un ajuste real del 41,71%. Con la eliminación de esta herramienta, el informe estima que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria.

En tanto, el programa de construcción de jardines de infantes fue directamente eliminado, y no se proyecta la creación de ninguno para 2026.

Además, la línea 144 registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025.

Impacto de la reforma laboral

El informe advierte que la reforma laboral aprobada recientemente profundiza estas desigualdades. La introducción del “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, choca con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado, las cuales recaen mayoritariamente sobre las mujeres (quienes destinan 3 horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado).

Asimismo, la derogación de la Ley de Teletrabajo suprime la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

Para el CEPA, este escenario consolida un modelo donde el retiro del Estado de las políticas de cuidado obliga a las mujeres a absorber estas tareas en sus hogares, limitando aún más sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal.