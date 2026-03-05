jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026
8M.

Lomas: así será la muestra de arte y fotografía del Festival Mujeres en Comunidad

Este sábado desde las 17 se podrá visitar la exposición a cargo de Negras (Sí) y Marronas en el Teatro del Municipio.

Somos más de lo que ves, aquí estamos es el nombre de la exposición en el foyer del Teatro.

"Somos más de lo que ves, aquí estamos" es el nombre de la exposición que podrá visitarse desde las 17 en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) y estará disponible hasta el 22 de marzo. "Desde 2019 que estamos generando eventos políticos de visibilidad en Lomas e impulsando diferentes ordenanzas para reconocer las luchas y el aporte cultural de las mujeres afrodescendientes en Argentina. Siempre tenemos la necesidad de mostrarnos porque que nos hagan invisibles es una de las formas de racismo que existen", señaló Gladys Flores, presidenta de Negras (Sí) y Marronas, quien agregó: "La muestra de fotos está a cargo de artistas que reivindican nuestras raíces e identidad".

Las personas que se acerquen al teatro podrán contemplar las obras a cargo de Vaneza San Martin ("Pertenencia"), Mar Diaz Pacheco ("ReVeladas"), Ángela Pinto Rangel ("Tu cuerpo Negro") y Kukily ("XTRÆNCESTRAL BA25"). Qué es ser una mujer afrodescendiente en Argentina y las representaciones racistas y sexistas que han tenido los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia son algunos de los temas que aborda la muestra.

muestra mujeres 8m lomas2
Una muestra que reivindica las ra&iacute;ces y la identidad afro.

La conmemoración del 8M se da en un contexto regresivo para las mujeres y diversidades marcado por el ajuste del Gobierno Nacional y el desmantelamiento de las políticas de género. "La angustia, la tristeza y la rabia me envuelven. Acabo de cumplir 70 años, soy militante desde los 14 y para mí es durísimo ver este retraso absoluto en términos de políticas y derechos. Es un momento difícil, la gente está cada vez más complicada y Milei se la agarró con los sectores más vulnerables de la población", reflexionó Flores.

Negras (Sí) y Marronas logró varias ordenanzas que fueron sancionadas por el Concejo Deliberante. La más destacada es la que declara a Lomas de Zamora como ciudad antirracista. "Marca un gran precedente ya que es la primera ciudad de Latinoamérica y del Caribe que tiene una ordenanza antirracista", destacó Gladys.

Para garantizar la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, la ordenanza Nº19.315 sancionada el año pasado busca implementar programas, campañas y acciones de sensibilización que fomenten el respeto por la diversidad étnica, cultural y racial. También establece la realización de una "Semana contra el Racismo y la Xenofobia" durante cada mes de marzo con actividades educativas, culturales, artísticas y comunitarias que se darán en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Más propuestas del Festival de Mujeres en Lomas

Organizado por el Municipio, el Festival Mujeres en Comunidad se realizará este sábado en la Plaza Grigera de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700. Desde las 16 habrá shows en vivo de Eruca Sativa, Amor Elefante, DJ Sista V, Las Diosas del Ritmo y Ensamble de Músicas.

La jornada contará además con múltiples stands de emprendedoras, artesanas y una radio abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio.

