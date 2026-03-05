Lanzan cursos en Lomas sobre herramientas, apps y contenidos digitales

Lomas de Zamora tiene un Punto Digital en Fiorito , donde los vecinos aprenden a utilizar herramientas digitales mediante diferentes cursos gratuitos que ofrece el Municipio.

Durante este mes de marzo se pone en marcha un nuevo año de capacitaciones en el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo . Los miércoles, de 10 a 12, dictan un curso de habilidades digitales centrado en el uso de la tecnología para hacer tareas cotidianas, manejar aplicaciones y potenciar proyectos personales.

Mientras que los miércoles, de 12 a 14, hay un taller de radio y podcast para hacer transmisiones online , contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Los jueves, de 10 a 12, dan el curso de Canva para principiantes con todas las claves para el diseño gráfico y creación de logos, flyers, tarjetas de presentación e invitaciones. Y también los jueves, de 12 a 14, los vecinos puedan aprender a armar y editar videos para redes .

Los interesados en anotarse en estos cursos tienen que llenar este formulario. El Punto Digital Fiorito está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

Cómo son los cursos de IA para docentes de Lomas de Zamora

Para que los docentes incorporen la Inteligencia Artificial a las prácticas educativas, el Municipio de Lomas dictará nuevos cursos gratuitos junto a Chicos.Net y Human IA.

El primer curso, denominado "Inmersión IA", propone una introducción a la Inteligencia Artificial con información sobre su funcionamiento, aplicaciones cotidianas, desafíos y oportunidades. Mientras que la "Guía básica para la escritura de prompts" es el segundo curso que brindará estrategias para interactuar con IA generativa, buenas prácticas para redactar instrucciones efectivas y la relación entre la calidad del promp y las respuestas de la IA.

Y bajo el nombre "¡Saquen una hoja! ¿Cómo evaluar en tiempos de IA?", el tercer curso abordará el impacto de la IA en la evaluación educativa, la autenticidad de los aprendizajes y las estrategias de abordaje. Todas las capacitaciones comenzarán en la segunda semana de marzo y los docentes pueden anotarse en este formulario.