Estrenos de cine: lo nuevo Disney y Pixar y varias películas que prometen

Los estrenos de cine del primer jueves de marzo traen "Hoppers", la nueva aventura de Disney y Pixar, junto con variadísimas películas , incluyendo un par de títulos de suspenso, una española con Carmen Maura y otra de acción con Jackie Chan.

Síntesis : científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales. La aventura presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha la oportunidad de usar la tecnología y desvela misterios del mundo animal que superan cualquier imaginación. (Animación, Estados Unidos).

Los demás estrenos de cine

La Novia!

Directora: Maggie Gyllenhaal.

Elenco: Christian Bale, Jessie Buckley. Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz.

Síntesis: un solitario Frankenstein viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Ambos reviven a una joven asesinada y nace La Novia. Lo que sigue supera lo que ninguno de los dos imaginó. (Terror, Estados Unidos).

Muerte en Invierno

Director: Brian Kirk.

Elenco: Emma Thompson, Judy Greer, Gaia Wise.

Síntesis: Barb, una mujer devastada por el duelo, viaja sola a través de las carreteras nevadas de Minnesota para cumplir el último deseo de su esposo. Lo que debía ser un viaje de despedida se transforma en pesadilla cuando, perdida en medio de una ventisca, se detiene en una cabaña remota y descubre a una joven desesperada, retenida por una pareja armada. (Suspenso, Alemania, Estados Unidos).

Calle Málaga

Directora: Maryam Touzani.

Elenco: Carmen Maura, Marta Etura.

Síntesis: María Ángeles, una mujer española de 79 años, vive sola y lleva una vida tranquila en Tánger, Marruecos. Sin embargo, todo cambia cuando su hija llega desde Madrid para vender su departamento. Decidida a no perder su hogar y sus preciadas pertenencias, María Ángeles emprenderá una lucha por recuperar lo que es suyo y, de manera inesperada, redescubrir el amor y la sensualidad en la tercera edad. (Drama, España).

Operación Sombra

Director: Larry Yang.

Elenco: Jackie Chan, Zifeng Zhang, Tony Leung.

Síntesis: en Macao, una banda de ladrones profesionales ejecuta golpes quirúrgicos y desaparece como si el mundo entero fuese un punto ciego. Desbordada por un enemigo que entiende la ciudad como un tablero de ajedrez digital, la policía toma una decisión desesperada: sacar del retiro a su mejor experto en vigilancia. (Acción, China).