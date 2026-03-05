jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: lo nuevo Disney y Pixar y varias películas que prometen

Entre los estrenos de cine de esta semana llega "Hoppers: Operación Castor", lo nuevo de Disney y Pixar, junto con películas para todos los gustos.

Lo nuevo de Pixar y Disney.&nbsp;

Los estrenos de cine

Hoppers: Operación Castor

Director: Daniel Chong.

Documental sobre Pappo. 
Que sea rock.

Un documental que muestra el legado de Pappo llega a los cines
Juanicar se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. 
Unas fichas.

Brilló en una película y se sumó a Gran Hermano Generación Dorada

Voces originales: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco, Karen Hule.

Síntesis: científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales. La aventura presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha la oportunidad de usar la tecnología y desvela misterios del mundo animal que superan cualquier imaginación. (Animación, Estados Unidos).

Embed

Los demás estrenos de cine

La Novia!

Directora: Maggie Gyllenhaal.

Elenco: Christian Bale, Jessie Buckley. Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz.

Síntesis: un solitario Frankenstein viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Ambos reviven a una joven asesinada y nace La Novia. Lo que sigue supera lo que ninguno de los dos imaginó. (Terror, Estados Unidos).

Embed

Muerte en Invierno

Director: Brian Kirk.

Elenco: Emma Thompson, Judy Greer, Gaia Wise.

Síntesis: Barb, una mujer devastada por el duelo, viaja sola a través de las carreteras nevadas de Minnesota para cumplir el último deseo de su esposo. Lo que debía ser un viaje de despedida se transforma en pesadilla cuando, perdida en medio de una ventisca, se detiene en una cabaña remota y descubre a una joven desesperada, retenida por una pareja armada. (Suspenso, Alemania, Estados Unidos).

Embed

Calle Málaga

Directora: Maryam Touzani.

Elenco: Carmen Maura, Marta Etura.

Síntesis: María Ángeles, una mujer española de 79 años, vive sola y lleva una vida tranquila en Tánger, Marruecos. Sin embargo, todo cambia cuando su hija llega desde Madrid para vender su departamento. Decidida a no perder su hogar y sus preciadas pertenencias, María Ángeles emprenderá una lucha por recuperar lo que es suyo y, de manera inesperada, redescubrir el amor y la sensualidad en la tercera edad. (Drama, España).

Embed

Operación Sombra

Director: Larry Yang.

Elenco: Jackie Chan, Zifeng Zhang, Tony Leung.

Síntesis: en Macao, una banda de ladrones profesionales ejecuta golpes quirúrgicos y desaparece como si el mundo entero fuese un punto ciego. Desbordada por un enemigo que entiende la ciudad como un tablero de ajedrez digital, la policía toma una decisión desesperada: sacar del retiro a su mejor experto en vigilancia. (Acción, China).

Embed

El grupo de las Cuentacuentos del Gandulfo tiene narradoras para niños y adultos. 
Nuevos desafíos.

Las Cuentacuentos del Gandulfo llevan la magia de la narración oral a una nueva área del hospital