martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Netflix estrena "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella

Netflix estrena la película “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y un gran elenco.

Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco.&nbsp;

Netflix estrena el próximo viernes la película “Parque Lezama”, la nueva producción dirigida por Juan José Campanella, protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y un gran elenco. El film se suma a la plataforma luego de su paso por las salas de cine.

La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en “I’m Not Rappaport”, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Está por protagonizada por Luis Brandoni (León Schwartz), Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Cómo es “Parque Lezama”, lo nuevo de Netflix

La película “Parque Lezama” es el punto de encuentro entre el humor, la amistad y la ternura, reivindicando el acto de hablar con extraños.

Un exmilitante comunista y un hombre que cree solamente en el “vive y deja vivir” entablan una amistad en el banco del parque, entre historias llenas de humor y ternura.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en la nueva película de

Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

La película es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella quien también es el responsable del guión, y con Muriel Cabeza como productora.

