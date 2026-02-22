Netflix confirmó la tercera temporada de "En el Barro"

Netflix confirmó que En el Barro tendrá tercera temporada.

A pocos días del estreno de su segunda entrega, Netflix confirmó que En el barro tendrá una tercera temporada. La producción continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo.

Desde su estreno el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro se posicionó en el puesto #1 del Top 10 Semanal en Argentina y logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Además, ingresó al Top 10 Global semanal de Netflix en el puesto #6 de series de habla no inglesa, con 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Confirmado por la capanga de En el barro: la serie, que esta semana entró al top 10 global de Netflix, va a tener tercera temporada. pic.twitter.com/Yvmcg3OFJD — CheNetflix (@CheNetflix) February 20, 2026 Perlitas de la segunda temporada de En el Barro La segunda temporada, ya disponible en el servicio, retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, "La Borges" (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y nuevas formas de organización que imponen sus propias reglas. En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), deberá forjar alianzas inesperadas —entre ellas con Nicole (Eugenia "China" Suárez)— y apoyarse en las "Embarradas" y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.

Protagonizada por Ana Garibaldi y La China Suárez, la serie cuenta además con un destacado elenco integrado por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada incluye también la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

