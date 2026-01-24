sábado 24 de enero de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será la segunda temporada de En el barro con la China Suárez

La segunda temporada de En el barro llegará al catálogo de Netflix en febrero y contará con la China Suárez dentro del elenco en un jugado papel.

La China Suárez, en En el barro.&nbsp;

La nueva temporada de la serie retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino.

La China Suárez estará en la segunda temporada de En el barro.
Buena onda

Revelan lo que hizo la China Suárez en una fiesta de En el barro
Tatu Glikman, en En el barro.
No para

Cuál es la otra faceta artística de Tatu Glikman de En el barro
Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada.

Entonces deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (China Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

image
La China Suárez, en la segunda entrega de En El Barro.

El elenco que acompañará a La China Suárez

La continuidad de la serie está protagonizada por Ana Garibaldi y con la aparición de la China Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal.

Completan el elenco Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

