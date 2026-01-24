Cómo será la segunda temporada de En el barro con la China Suárez

La China Suárez, en En el barro.

Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de " En el barro " en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega y que esta vez tendrá la participación de la China Suárez .

La nueva temporada de la serie retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino.

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada.

Entonces deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (China Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

image La China Suárez, en la segunda entrega de En El Barro.

El elenco que acompañará a La China Suárez

La continuidad de la serie está protagonizada por Ana Garibaldi y con la aparición de la China Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal.

Completan el elenco Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.