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24 de mayo de 2026
Fallo judicial.

Lomas de Zamora: un psicólogo deberá indemnizar a un paciente por haber revelado detalles íntimos

La Justicia de Lomas condenó al profesional a pagar una indemnización millonaria tras comprobarse que violó el secreto profesional.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a un psicólogo a pagar $1 millón por violar el secreto profesional de un paciente. Se dio por probado que había revelado información confidencial que le causó un “daño moral” al denunciante.

El caso ocurrió en 2004 en un consultorio de Lomas de Zamora. El paciente dijo haberse atendido allí entre abril y agosto de ese año, luego de que un hermano le recomendara a su psicólogo.

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El denunciante relató que, durante el tratamiento, le había pedido al profesional un consejo para su pareja. La mujer terminaría atendiéndose con el mismo psicólogo. Poco después, esa relación de pareja terminó.

Lo peor estaba por venir. Durante una charla con su ahora exnovia, el demandante se enteró que el psicólogo le había contado detalles íntimos suyos a ella. La situación le provocó una profunda vergüenza: sintió que el profesional había vulnerado su privacidad y confianza.

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El caso se encamina al juicio en los Tribunales de Lomas.
Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Ante esta situación, el hombre intentó hablar con el psicólogo por correo electrónico, pero éste no le respondió. Decidió entonces recurrir al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires para denunciarlo.

El psicólogo demandado negó los hechos, planteó que el caso había prescrito judicialmente y que el paciente era una persona con conflictos personales y familiares. Sin embargo, el juez desestimó su planteo y afirmó que la denuncia fue presentada en el plazo de 10 años establecido por la ley.

Además, el magistrado señaló que el psicólogo tiene el deber de la confidencialidad en forma permanente, más allá de su vínculo con los pacientes, por una cuestión de intimidad y privacidad de las personas. También tuvo en cuenta la declaración de la expareja del denunciante. En consecuencia, reconoció la existencia de un daño moral.

Fue así como el Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 de Lomas de Zamora resolvió condenar al psicólogo a pagar una indemnización de $1.000.000, con intereses calculados desde la fecha del hecho hasta el momento del pago en efectivo.

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