Condenaron a 17 años de cárcel a "El Pistolero" Gauto por el asesinato de un joven en Villa Galicia

La Justicia de Lomas de Zamora condenó al autor del crimen ocurrido en Villa Galicia.

Luis "El Pistolero" Gauto fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio de Elías Ezequiel Lozano (21), ocurrido en la localidad de Villa Galicia , durante un brutal episodio de violencia ocurrido en abril de 2022 por un conflicto previo.

La Justicia de Lomas de Zamora , dictó el fallo durante un juicio desarrollado días atrás por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego".

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El hecho ocurrió el 30 de abril de 2022 en la esquina de Schopenhauer y Capitán Rojas. Lozano recibió un disparo en la cara y murió en el lugar. El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad.

Desde los primeros momentos, la UFI 7 de Lomas reunió pruebas que apuntaron a Gauto como autor del crimen. Los investigadores determinaron que existía una enemistad manifiesta entre el acusado y la víctima, señalada como móvil del asesinato.

Fiscalías El crimen en Villa Galicia fue investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

Gauto logró eludir a la justicia y estuvo prófugo por más de un año. Finalmente, en julio de 2023, fue detenido en la esquina de Mosconi y Buenos Aires, en Quilmes, tras un seguimiento.

La defensa apeló la condena

Tras el veredicto, la defensa de Gauto decidió apelar la resolución. El expediente se encuentra ahora en la Casación bonaerense, donde se definirá si la condena queda firme.