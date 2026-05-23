domingo 24 de mayo de 2026
Escribinos
23 de mayo de 2026
Juicio.

Condenaron a 17 años de cárcel a "El Pistolero" Gauto por el asesinato de un joven en Villa Galicia

Luis Gauto asesinó a Elías Lozano, de 21 años, de un disparo en la cara en Villa Galicia en 2022. Estuvo más de un año prófugo. Su defensa apeló el fallo.

La Justicia de Lomas de Zamora condenó al autor del crimen ocurrido en Villa Galicia.

La Justicia de Lomas de Zamora condenó al autor del crimen ocurrido en Villa Galicia.

Luis "El Pistolero" Gauto fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio de Elías Ezequiel Lozano (21), ocurrido en la localidad de Villa Galicia, durante un brutal episodio de violencia ocurrido en abril de 2022 por un conflicto previo.

La Justicia de Lomas de Zamora, dictó el fallo durante un juicio desarrollado días atrás por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego".

Lee además
Comisaría 8ª de Lomas de Zamora (Villa Galicia).
Teléfonos útiles.

La Comisaría de Villa Galicia tiene nuevos números de contacto para los vecinos
AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.
Atención.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

El hecho ocurrió el 30 de abril de 2022 en la esquina de Schopenhauer y Capitán Rojas. Lozano recibió un disparo en la cara y murió en el lugar. El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad.

Desde los primeros momentos, la UFI 7 de Lomas reunió pruebas que apuntaron a Gauto como autor del crimen. Los investigadores determinaron que existía una enemistad manifiesta entre el acusado y la víctima, señalada como móvil del asesinato.

Fiscalías
El crimen en Villa Galicia fue investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

El crimen en Villa Galicia fue investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

Gauto logró eludir a la justicia y estuvo prófugo por más de un año. Finalmente, en julio de 2023, fue detenido en la esquina de Mosconi y Buenos Aires, en Quilmes, tras un seguimiento.

La defensa apeló la condena

Tras el veredicto, la defensa de Gauto decidió apelar la resolución. El expediente se encuentra ahora en la Casación bonaerense, donde se definirá si la condena queda firme.

Temas
Seguí leyendo

La Comisaría de Villa Galicia tiene nuevos números de contacto para los vecinos

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

El proyecto de Lomas para que chicos con TEA aprendan un oficio

Detuvieron a un acusado de una entradera: la víctima murió por un infarto

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.
Atención.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los líderes de Oasis. 
Lo que vendrá.

Un documental de Oasis ofrecerá la primera entrevista de los Gallagher en 25 años