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23 de mayo de 2026
¿Qué onda?

La nieta de Mussolini ganó el Gran Hermano Vip italiano

Alessandra Mussolini, nieta del dictador y sobrina de Sophia Loren, se consagró como la ganadora de la edición de celebridades de Gran Hermano en Italia.

Ganadora del Gran Hermano en Italia.&nbsp;

Ganadora del Gran Hermano en Italia. 

La nieta del dictador fascista Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, conocida política y personaje televisivo, se consagró como la ganadora de la última edición en Italia del formato Gran Hermano VIP. En esta edición del popular reality participaron celebridades de diferentes disciplinas.

Alessandra Mussolini logró el 56 % del voto del público imponiéndose a la otra finalista del programa televisivo, Antonella Elia. "Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja", celebró en sus redes sociales.

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La ganadora, de 63 años, nació del matrimonio entre el hijo del dictador fascista Romano Mussolini y de Maria Scicolone, hermana de la actriz Sophia Loren.

Del cine, a Gran Hermano

Con unos inicios como actriz en el mundo del cine y también como cantante, a principios de la década de 1990 accedió al mundo de la política con el Movimiento Social Italiano, un partido posfascista con el que logró ser elegida diputada en 1992.

Desde entonces ha sido diputada y senadora para distintas formaciones de derecha como el Pueblo de la Libertad y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, así como eurodiputada entre 2004 y 2008.

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Ganadora de Gran Hermano en Italia.

Ganadora de Gran Hermano en Italia.

Rostro conocido de la televisión, el espectáculo y la política, protagonizó algunas polémicas como cuando, en un debate televisivo con la activista transexual Vladimir Luxuria, le espetó que era "mejor ser fascista que maricón" ('frocio', en italiano).

Sin embargo en los últimos años ha cambiado su postura y desde el 2021 defiende abiertamente al colectivo LGBT, apoyando por ejemplo una conocida ley contra la homofobia.

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