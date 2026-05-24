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24 de mayo de 2026
Anoche.

Susto en Turdera: un auto se prendió fuego a metros de las vías del Tren Roca

El incendio ocurrió en el límite de Turdera y Temperley, a metros de la estación Hospital Español. Intervinieron los Bomberos de Lomas.

El incendio ocurrió a metros de la barrera.

El incendio ocurrió a metros de la barrera.

Un auto se prendió fuego a metros de las vías del Tren Roca en la localidad de Turdera. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche en el cruce de barrera ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen y Pasaje Sarmiento, muy cerca de la estación Hospital Español del ramal Temperley-Haedo. En este punto limitan las localidades de Turdera y Temperley.

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Por causas que se investigan, un vehículo empezó a incendiarse y no tardó en quedar envuelto en llamas. La situación era de extremo peligro, ya que la barrera se mantuvo abierta y los vehículos seguían circulando.

Operativo tras el incendio

incendio turdera
Ocurrió en el límite de Turdera y Temperley.

Ocurrió en el límite de Turdera y Temperley.

Tras recibir el alerta de los vecinos, se acercó una dotación de los Bomberos de Lomas y desplegó rápidamente el operativo para extinguir las llamas.

El tránsito vehicular sobre el cruce de barrera no se interrumpió. No obstante, mientras los bomberos apagaban el fuego, tuvieron que cortar la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura del Coto de Temperley.

El incendio no dejó personas heridas, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Todo quedó como un gran susto para los vecinos de Turdera en las últimas horas del sábado.

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