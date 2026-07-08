miércoles 08 de julio de 2026
Escribinos
8 de julio de 2026
Soy tu fan.

Bizarrap le entregó el premio MVP a Lionel Messi tras el triunfo ante Egipto

Bizarrap fue el encargado de entregarle el premio MVP a Lionel Messi tras la remontada histórica de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Bizarrap y Lionel Messi.&nbsp;

Bizarrap y Lionel Messi. 

El encuentro quedó inmortalizado con una foto que compartió en sus redes sociales, en la que el productor demostró su amor y admiración por el astro del fútbol: "Te amo para siempre. Un pasito más @leomessi".

Lee además
Sofi Martínez y Lionel Messi. 
¿Qué onda?

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

El DT de la Selección Argentina destacó el partido realizado por el equipo.
En conferencia.

Scaloni: "Como dijo Messi, este equipo nunca los va a dejar tirados"

No es la primera vez que el artista y el capitán de la Selección Argentina se encuentran cara a cara. De hecho, es una de las tantas visitas que ambos protagonizaron.

De qué se trata el trofeo "MVP" que recibió Lionel Messi

En este Mundial 2026, la marca de cerveza Michelob Ultra es el sponsor oficial del premio MVP -o Most Valuable Player (el jugador más valioso)-, que celebra al mejor jugador de cada partido.

Un dato que es de público conocimiento, pero que a veces es ignorado, es que el premio de Superior Player of the Match se somete a votación de los hinchas y no a una elección interna.

Los usuarios expresaron su enojo en redes luego de que el Bizarrap diera a entender que "le habían avisado el día anterior" que debía de entregarle el premio a Lionel Messi.

Pero se trató de una simple confusión en la que se refería a que lo habían llamado para ser el elegido para entregar el premio a quien sea el ganador del premio.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

Scaloni: "Como dijo Messi, este equipo nunca los va a dejar tirados"

Lionel Messi, del penal errado a la remontada histórica: "Fue una locura"

Se arma un festival solidario con música en vivo en Casa Udu

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Guillermo Francella y Adrián Suar, juntos. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es la película que reúne por primera vez a Francella y Suar

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tiago Caballero se acerca a Banfield.
Apuesta joven.

Banfield avanza por un delantero paraguayo