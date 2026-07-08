Bizarrap le entregó el premio MVP a Lionel Messi tras el triunfo ante Egipto

El DJ y productor argentino Bizarrap fue el encargado de entregarle el premio MVP a Lionel Messi luego de la remontada histórica de la Selección Argentina frente a Egipto, que terminó por clasificar a la Scaloneta en cuartos de final en el Mundial 2026.
El encuentro quedó inmortalizado con una foto que compartió en sus redes sociales, en la que el productor demostró su amor y admiración por el astro del fútbol: "Te amo para siempre. Un pasito más @leomessi".
No es la primera vez que el artista y el capitán de la Selección Argentina se encuentran cara a cara. De hecho, es una de las tantas visitas que ambos protagonizaron.
De qué se trata el trofeo "MVP" que recibió Lionel Messi
En este Mundial 2026, la marca de cerveza Michelob Ultra es el sponsor oficial del premio MVP -o Most Valuable Player (el jugador más valioso)-, que celebra al mejor jugador de cada partido.
Un dato que es de público conocimiento, pero que a veces es ignorado, es que el premio de Superior Player of the Match se somete a votación de los hinchas y no a una elección interna.
Los usuarios expresaron su enojo en redes luego de que el Bizarrap diera a entender que "le habían avisado el día anterior" que debía de entregarle el premio a Lionel Messi.
Pero se trató de una simple confusión en la que se refería a que lo habían llamado para ser el elegido para entregar el premio a quien sea el ganador del premio.