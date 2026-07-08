Bizarrap le entregó el premio MVP a Lionel Messi tras el triunfo ante Egipto

El DJ y productor argentino Bizarrap fue el encargado de entregarle el premio MVP a Lionel Messi luego de la remontada histórica de la Selección Argentina frente a Egipto, que terminó por clasificar a la Scaloneta en cuartos de final en el Mundial 2026.

El encuentro quedó inmortalizado con una foto que compartió en sus redes sociales, en la que el productor demostró su amor y admiración por el astro del fútbol: "Te amo para siempre. Un pasito más @leomessi".

No es la primera vez que el artista y el capitán de la Selección Argentina se encuentran cara a cara. De hecho, es una de las tantas visitas que ambos protagonizaron.

En este Mundial 2026, la marca de cerveza Michelob Ultra es el sponsor oficial del premio MVP -o Most Valuable Player (el jugador más valioso)-, que celebra al mejor jugador de cada partido.

Un dato que es de público conocimiento, pero que a veces es ignorado, es que el premio de Superior Player of the Match se somete a votación de los hinchas y no a una elección interna.

¡BIZARRAP DESTAPA EL PASTEL! ¡EL MVP YA ESTABA DADO!

¿Acaba de admitir Bizarrap que le llamaron el día ANTES del partido para darle el MVP a Messi? Sí, el premio estaba decidido antes de jugar. ¡Es un circo total! #Mundial2026 #Robo #Messi pic.twitter.com/oMDciWR4RB — (fan) El culer (@el_culerRM) July 8, 2026

Los usuarios expresaron su enojo en redes luego de que el Bizarrap diera a entender que "le habían avisado el día anterior" que debía de entregarle el premio a Lionel Messi.

Pero se trató de una simple confusión en la que se refería a que lo habían llamado para ser el elegido para entregar el premio a quien sea el ganador del premio.