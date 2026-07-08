Alocado festejo de dos ex Lanús por el histórico triunfo de la Selección Argentina

La remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó miles de reacciones y una de las más alocadas tuvo como protagonistas a dos exfutbolistas de Lanús, que celebraron el triunfo por 3 a 2 como cualquier hincha.
Los delanteros argentinos Germán Cano y Rodrigo Castillo, ambos futbolistas del Fluminense y con pasado en el Granate, miraron juntos el partido y luego del pitazo final del árbitro francés Francois Letexier no pudieron esconder su felicidad.
Una vez que concluido el dramático partido y todavía con la emoción a flor de piel por el gol de Enzo Fernández, ambos futbolistas -junto a Luciano Acosta, ex Boca- se tiraron vestidos a la pileta para festejar y se fundieron un fuerte abrazo por el histórico triunfo.
Con el agónico triunfo con tres goles en menos de 15 minutos, la Selección Argentina remontó un 0 a 2 en contra y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que el sábado se enfrentará a Suiza en Kansas City.