Alocado festejo de dos ex Lanús por el histórico triunfo de la Selección Argentina

Los ex Lanús celebraron el triunfo de la Selección Argentina.

En pocas palabras Festejo de ex-Lanús: Germán Cano y Rodrigo Castillo celebraron efusivamente el triunfo de la Selección Argentina.

Germán Cano y Rodrigo Castillo celebraron efusivamente el triunfo de la Selección Argentina. Remontada histórica: El equipo nacional venció a Egipto 3-2 y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo nacional venció a Egipto 3-2 y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026. Celebración particular: Los delanteros, vestidos, se arrojaron a una pileta tras el agónico gol de Enzo Fernández. Resumen generado por Thinkindot AI

La remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó miles de reacciones y una de las más alocadas tuvo como protagonistas a dos exfutbolistas de Lanús, que celebraron el triunfo por 3 a 2 como cualquier hincha.

Los delanteros argentinos Germán Cano y Rodrigo Castillo, ambos futbolistas del Fluminense y con pasado en el Granate, miraron juntos el partido y luego del pitazo final del árbitro francés Francois Letexier no pudieron esconder su felicidad.

Una vez que concluido el dramático partido y todavía con la emoción a flor de piel por el gol de Enzo Fernández, ambos futbolistas -junto a Luciano Acosta, ex Boca- se tiraron vestidos a la pileta para festejar y se fundieron un fuerte abrazo por el histórico triunfo.

Con el agónico triunfo con tres goles en menos de 15 minutos, la Selección Argentina remontó un 0 a 2 en contra y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que el sábado se enfrentará a Suiza en Kansas City.

Así fue el momento de la celebración de los ex Lanús por el triunfo de la Selección Argentina Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Union (@launiondiario)

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