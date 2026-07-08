miércoles 08 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
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Alocado festejo de dos ex Lanús por el histórico triunfo de la Selección Argentina

Tras la remontada de la Albiceleste, los delanteros con pasado en Lanús no ocultaron la emoción y lo celebraron como cualquier hincha.

Los ex Lanús celebraron el triunfo de la Selección Argentina.

Los ex Lanús celebraron el triunfo de la Selección Argentina.

En pocas palabras

  • Festejo de ex-Lanús: Germán Cano y Rodrigo Castillo celebraron efusivamente el triunfo de la Selección Argentina.
  • Remontada histórica: El equipo nacional venció a Egipto 3-2 y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026.
  • Celebración particular: Los delanteros, vestidos, se arrojaron a una pileta tras el agónico gol de Enzo Fernández.
Resumen generado por Thinkindot AI

La remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó miles de reacciones y una de las más alocadas tuvo como protagonistas a dos exfutbolistas de Lanús, que celebraron el triunfo por 3 a 2 como cualquier hincha.

Los delanteros argentinos Germán Cano y Rodrigo Castillo, ambos futbolistas del Fluminense y con pasado en el Granate, miraron juntos el partido y luego del pitazo final del árbitro francés Francois Letexier no pudieron esconder su felicidad.

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