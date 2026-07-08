Facundo Villarreal renovó su contrato con Los Andes en medio de rumores

Los Andes aseguró la continuidad de Facundo Villarreal y es una gran noticia para el entrenador Leonardo Lemos de cara al segundo semestre de la Primera Nacional . Es que después de una negociación que se tornó complicada, Villarreal renovó contrato con el Milrayitas hasta diciembre del 2027.

Al delantero se le vencía su vínculo a fin de este año y uno de los objetivos de la dirigencia que encabeza Omar Plaini era acordar la extensión del contrato con bastante anterioridad. Sin embargo, las negociaciones se habían tornado complicadas en la última semana y todo parecía terminado.

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En medio de este tire y afloje entre ambas partes, Villarreal quedó afuera de la lista de concentrados para el encuentro que el sábado Los Andes perdió ante Almirante Brown , lo que daba la sensación de caso cerrado.

Afortunadamente, las negociaciones se encauzaron en las últimas horas y la confirmación llegó este martes con el anuncio que realizó el club de Lomas de Zamora a través de sus redes sociales. "El Chaco sigue en Lomas", celebró el Milrayitas en su cuenta oficial. "Facundo Villarreal renovó su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 2027", reza el comunicado oficial.

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El delantero, Facundo Villarreal renovó su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 2027.



¡Te deseamos muchos éxitos, Facu! pic.twitter.com/Bp0v1s1Y0j — Club Los Andes (@clublosandes) July 7, 2026

Facundo Villarreal, revelación y pieza clave de Los Andes

En esta temporada, el "Chaco" Villarreal, el joven delantero que a los 13 años se fue de su casa en Roque Sáenz Peña (Chaco) y se instaló en la prensión del Milrayitas en busca de su sueño, tuvo su mejor semestre en Los Andes, con un total de 17 partidos (9 como titular), dos goles y dos asistencias.

Si bien tuvo participación en el equipo desde la primera fecha, cuando el técnico Lemos le cambió la posición, potenció su rendimiento y lo convirtió en una pieza del equipo. El DT lo ubicó como segundo delantero en el partido ante Colón de Santa Fe y no salió más del 11 titular. A partir de ahí, además, llegaron los goles y las asistencias. Por eso su renovación es una gran noticia para Los Andes.