Los Andes sintió las bajas y perdió con Almirante Brown de visitante

Los Andes perdió con Almirante Brown en un partido de detalles

En un partido parejo y con pocas emociones, Almirante Brown concretó su chance más clara y se quedó con la victoria ante Los Andes por la primera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional. El gol lo convirtió de Ulises Abreliano.

El Milrayitas sintió las ausencias de Mauricio Asenjo, Peter Grace y Facundo Villarreal y sufrió su segunda derrota en fila de visitante tras perder en la última fecha de la primera rueda ante Deportivo Madryn, lo que lo hizo descender algunas posiciones en la zona A.

En cuanto al juego, el equipo de Leonardo Lemos no mostró su mejor imagen, pero a pesar de eso se las ingenió para tener algunas chances, las dos más claras a través de Camilo Viganoni -el reemplazante de Asenjo-, a lo largo de los noventa minutos. Sin embargo, pagó caro su falta de contundencia ante un rival que sí aprovechó su oportunidad clara.

El Mirasol marcó la diferencia a través de una jugada bien armada sobre los 30 minutos del segundo tiempo y se quedó con la victoria. Los Andes buscó en los minutos final, pero el rival se abroqueló bien y se quedó con los tres puntos.