Los Andes sintió las bajas y perdió con Almirante Brown de visitante

Los Andes perdió con Almirante Brown en un partido de detalles
En un partido parejo y con pocas emociones, Almirante Brown concretó su chance más clara y se quedó con la victoria ante Los Andes por la primera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional. El gol lo convirtió de Ulises Abreliano.
El Milrayitas sintió las ausencias de Mauricio Asenjo, Peter Grace y Facundo Villarreal y sufrió su segunda derrota en fila de visitante tras perder en la última fecha de la primera rueda ante Deportivo Madryn, lo que lo hizo descender algunas posiciones en la zona A.
En cuanto al juego, el equipo de Leonardo Lemos no mostró su mejor imagen, pero a pesar de eso se las ingenió para tener algunas chances, las dos más claras a través de Camilo Viganoni -el reemplazante de Asenjo-, a lo largo de los noventa minutos. Sin embargo, pagó caro su falta de contundencia ante un rival que sí aprovechó su oportunidad clara.
El Mirasol marcó la diferencia a través de una jugada bien armada sobre los 30 minutos del segundo tiempo y se quedó con la victoria. Los Andes buscó en los minutos final, pero el rival se abroqueló bien y se quedó con los tres puntos.
¡Final del partido: perdió Los Andes!
Almirante Brown acertó en su ataque más serio y se quedó con los tres puntos al imponerse por 1 a 0 ante Los Andes. El gol lo anotó Abreliano.
GOL DE ALMIRANTE BROWN
A los 30 minutos, el local atacó profundo por izquierda con Villondo y tras una buena atajada de López ante un disparo de Pascual desde el punto de penal, llegó al gol del triunfo a través de Abreliano.
Respondió Almirante Brown
Al minuto de la chance del ex Talleres de Escalada, el local tuvo la suya: Abreliano recibió con espacios por derecha y lanzó un centro rasante, pero el anticipo mordido de Martínez se fue desviado.
Otra vez, Galván le ganó el duelo al "9" de Los Andes
Sobre los 25 minutos, y tras un tiro libre desde la derecha, Viganoni recibió dentro del área con espacio y remató fuerte contra el arco, pero "1" de Almirante.
Lo tuvo Los Andes: casi gol de Viganoni
A los 15 minutos, el delantero se impuso en el área tras un preciso centro de Julián Navas y cabeceó junto al palo obligando una gran respuesta de Bruno Galván.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Los Andes y Almirante Brown disputan los últimos 45 minutos en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.
¡Final del primer tiempo!
Pocas emociones en los primeros 45 minutos jugados en Isidro Casanova. Los Andes y Almirante Brown igualan 0 a 0 en un flojo partido por la Primera Nacional.
Los Andes no logra engranar
Pasado los 25 minutos, el partido es parejo y sin un dominador claro, pero el local es un poco más y tuvo las aproximaciones más claras. Los Andes siente las ausencias de Asenjo y Villarreal en el ataque.
El primer aviso fue de Almirante Brown
A los 10 minutos, el local tuvo su primera chance. Cardozo se proyectó por derecha, le ganó en velocidad a Fernández Colombo, y luego de dejarlo en camino, se metió al área y probó con un remate alto, pero se fue por encima del travesaño.
¡Comenzó el partido!
Los Andes y Almirante Brown disputan los primeros 45 minutos de este partido por la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Almirante Brown vs. Los Andes
Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas; Tomás Villondo, Santiago Guana, Luciano Pascual, Gastón Moreyra; Ulises Abreliano y Nazareno Bazán.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Matías Gómez, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz; Matías González, Camilo Viganoni, Alex Valdez Chamorro.