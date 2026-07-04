Franco Tisera es el primer refuerzo de Los Andes para la Primera Nacional

Los Andes sumó a su primer refuerzo.

Los Andes cerró rápidamente su primera incorporación en este mercado de pases invernal. Se trata del experimentado delantero Franco Tisera, quien firmó su contrato y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para afrontar la exigente segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional.

El atacante de 36 años y 1,88 metros de altura llega con el objetivo de aportarle jerarquía, juego aéreo y gol al conjunto de Lomas de Zamora. Su arribo se da en condición de jugador libre, luego de rescindir su vínculo con San Telmo, club donde disputó 15 partidos y anotó 2 goles en la primera mitad del torneo.

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El centrodelantero llega al Milrayitas tras un último paso por San Telmo.



¡Muchos éxitos, Franco! pic.twitter.com/qBysmQMRcG — Club Los Andes (@clublosandes) July 3, 2026 Ante la falta de la continuidad deseada en el Candombero, el futbolista optó por cambiar de aire y sumarse al proyecto del Milrayitas.Con una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso y un físico imponente para pelear con los defensores rivales, Tisera se convirtió en la prioridad absoluta para reforzar la ofensiva del equipo. El cuerpo técnico confía en que su experiencia será clave para potenciar a los juveniles y brindarle variantes tácticas al ataque en un tramo decisivo de la temporada.

El jugador ya se integró a los entrenamientos del plantel profesional y comenzó los trabajos de adaptación. Se espera que los trámites de habilitación se completen en los próximos días para que pueda estar entre los convocados de cara al próximo compromiso oficial del club.

La extensa trayectoria del primer refuerzo de Los Andes A lo largo de su carrera, Tisera también vistió las camisetas de Deportivo Español, Grupo Universitario de Tandil, Independiente de Chivilcoy, Defensores Unidos, Flandria y Central Norte, entre otros. De esta manera, el conjunto dirigido por Leonardo Lemos ya cuenta con su primera incorporación de cara al inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional y continúa trabajando en la conformación del plantel para lo que resta del campeonato.

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