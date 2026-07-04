sábado 04 de julio de 2026
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4 de julio de 2026
En Isidro Casanova.

Los Andes visita a Almirante Brown en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional

Después de una semana de descanso, Los Andes vuelve a la acción con un duro partido de visitante ante el Mirasol para mantenerse firme en la pelea de arriba.

Los Andes quiere volver al triunfo en la Primera Nacional.

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Los Andes fue uno de los mejores equipos de la primera rueda de la Primera Nacional. Con 29 puntos, finalizó tercero en la zona y ahora tendrá un duro desafío: sostener lo logrado para conseguir un lugar en el Reducido. El primer examen será este sábado ante Almirante Brown en Isidro Casanova.

El encuentro se disputará en el estadio Fragata Presidente Perón, desde las 15.30 y con televisación de LPF Play. El árbitro será Bruno Amiconi, que solo dirigió una vez al Milrayitas: fue el juez en la derrota en clásico ante Temperley por la fecha 7 de la actual temporada.

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Ante esto, Lemos no podrá repetir el 11 inicial que utilizó en Puerto Madryn y realizará al menos dos modificaciones: Camilo Viganoni se perfila como el sustituto del goleador del Milrayitas y Nazareno Fernández Colombo ingresaría en lugar del lateral izquierdo surgido en Boca Juniors.

Almirante Brown, un rival que se hace fuerte de local

El Mirasol llega a este primer partido de la segunda rueda en una buena colocación y con la misión de hacer valer su poderío de local, donde consiguió el 62% de los puntos y apenas perdió dos partidos, para afianzarse en zona de Reducido y acortar la distancia con Los Andes.

Con este contexto, está que no será un partido más para los dirigidos por Andrés Montenegro. Almirante necesita los tres puntos para ratificar el triunfo logrado ante Godoy Cruz y es lo que buscará ante el Milrayitas. En cuanto la formación, el DT repetiría el 11 inicial que usó ante el Tomba.

Posibles formaciones de Almirante Brown vs. Los Andes

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Gerardo Alegre Rojas, Gustavo Cabral, Tomás Villoldo; Santiago Guana, Leonardo Jara, Luciano Pascual, Gastón Moreyra; Ulises Abreliano y Nazareno Bazán.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez o Matías Gómez, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz; Matías González, Camilo Viganoni, Alex Valdez Chamorro.

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