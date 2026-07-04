Los Andes visita a Almirante Brown en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional

Los Andes fue uno de los mejores equipos de la primera rueda de la Primera Nacional . Con 29 puntos, finalizó tercero en la zona y ahora tendrá un duro desafío: sostener lo logrado para conseguir un lugar en el Reducido. El primer examen será este sábado ante Almirante Brown en Isidro Casanova.

El encuentro se disputará en el estadio Fragata Presidente Perón, desde las 15.30 y con televisación de LPF Play. El árbitro será Bruno Amiconi , que solo dirigió una vez al Milrayitas: fue el juez en la derrota en clásico ante Temperley por la fecha 7 de la actual temporada.

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Para este partido, el entrenador Leonardo Lemos no podrá contar Mauricio Asenjo y Peter Grance , quienes fueron expulsados en la última derrota y deberán purgar una fecha de suspensión en el campeonato, en lo que serán dos bajas sensibles para el equipo.

Ante esto, Lemos no podrá repetir el 11 inicial que utilizó en Puerto Madryn y realizará al menos dos modificaciones: Camilo Viganoni se perfila como el sustituto del goleador del Milrayitas y Nazareno Fernández Colombo ingresaría en lugar del lateral izquierdo surgido en Boca Juniors.

Almirante Brown, un rival que se hace fuerte de local

El Mirasol llega a este primer partido de la segunda rueda en una buena colocación y con la misión de hacer valer su poderío de local, donde consiguió el 62% de los puntos y apenas perdió dos partidos, para afianzarse en zona de Reducido y acortar la distancia con Los Andes.

Con este contexto, está que no será un partido más para los dirigidos por Andrés Montenegro. Almirante necesita los tres puntos para ratificar el triunfo logrado ante Godoy Cruz y es lo que buscará ante el Milrayitas. En cuanto la formación, el DT repetiría el 11 inicial que usó ante el Tomba.

Posibles formaciones de Almirante Brown vs. Los Andes

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Gerardo Alegre Rojas, Gustavo Cabral, Tomás Villoldo; Santiago Guana, Leonardo Jara, Luciano Pascual, Gastón Moreyra; Ulises Abreliano y Nazareno Bazán.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez o Matías Gómez, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz; Matías González, Camilo Viganoni, Alex Valdez Chamorro.