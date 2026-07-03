Con un triunfo muy sufrido, la Selección Argentina le ganó a Cabo Verde y sigue en carrera

La Selección Argentina y un sufrido triunfo para seguir soñando

En un partido electrizante y lleno de emociones, la Selección Argentina sacó chapa en el momento más complicado y le ganó por 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Lo que se viene será el partido del martes, desde las 13, ante Egipto.

El gol de Cristian "Cuti" Romero en el inicio del complemento del tiempo extra le permitió sacar la ventaja final para festejar la clasificación a la próxima instancia, algo que no había podido lograr con el gol de Lionel Messi en el primer tiempo y el que marcó Lisandro Martínez en el arranque del tiempo extra. Los goles Deroy Duarte (1-1) y Sidny Cabral -que fue un golazo para el 2-2- significaron dos golpes que parecían llevar la definición a los penales. Sin embargo, la pegada de Messi de un tiro de esquina encontró la cabeza del ex Belgrano y así sacaron adelante un complicado partido.

El nivel del equipo de la Selección Argentina no fue el mejor, estuvo lejos de sus producciones más destacadas, pero puso corazón y marcó la diferencia gracias a la calidad de sus individualidades. Y gracias a eso, pudo festejar.

En el juego, el seleccionado nacional no estuvo fino y nunca pudo dominar a su rival, que siempre se mostró ordenado, muy firme en la marca y además muy contundente en ofensiva. Entre otras virtudes, tampoco sintió el cansancio de jugar con intensidad durante 120 minutos y eso la Albiceleste lo complicó bastante porque, con el paso de los minutos, la Selección perdió claridad y al equipo se lo notaba muy cansado.

Por suerte, en el tiempo suplementario, aparecieron los goles de pelota cuando no había ideas y la Selección Argentina logró una trabajada victoria para seguir en carrera en el Mundial 2026.