Con un triunfo muy sufrido, la Selección Argentina le ganó a Cabo Verde y sigue en carrera

La Selección Argentina y un sufrido triunfo para seguir soñando
En un partido electrizante y lleno de emociones, la Selección Argentina sacó chapa en el momento más complicado y le ganó por 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Lo que se viene será el partido del martes, desde las 13, ante Egipto.
El gol de Cristian "Cuti" Romero en el inicio del complemento del tiempo extra le permitió sacar la ventaja final para festejar la clasificación a la próxima instancia, algo que no había podido lograr con el gol de Lionel Messi en el primer tiempo y el que marcó Lisandro Martínez en el arranque del tiempo extra. Los goles Deroy Duarte (1-1) y Sidny Cabral -que fue un golazo para el 2-2- significaron dos golpes que parecían llevar la definición a los penales. Sin embargo, la pegada de Messi de un tiro de esquina encontró la cabeza del ex Belgrano y así sacaron adelante un complicado partido.
El nivel del equipo de la Selección Argentina no fue el mejor, estuvo lejos de sus producciones más destacadas, pero puso corazón y marcó la diferencia gracias a la calidad de sus individualidades. Y gracias a eso, pudo festejar.
En el juego, el seleccionado nacional no estuvo fino y nunca pudo dominar a su rival, que siempre se mostró ordenado, muy firme en la marca y además muy contundente en ofensiva. Entre otras virtudes, tampoco sintió el cansancio de jugar con intensidad durante 120 minutos y eso la Albiceleste lo complicó bastante porque, con el paso de los minutos, la Selección perdió claridad y al equipo se lo notaba muy cansado.
Por suerte, en el tiempo suplementario, aparecieron los goles de pelota cuando no había ideas y la Selección Argentina logró una trabajada victoria para seguir en carrera en el Mundial 2026.
El gol agónico que le dio el triunfo a la Selección Argentina.
FINAL DEL PARTIDO: ¡¡¡ GANÓ ARGENTINA!!!
La Selección Argentina le ganó por 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanzó a los octavos de final del Mundial, donde se medirá con Egipto. Los goles fueron de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Duarte y Cabral anotaron para Cabo Verde.
¡¡GOOOOOOL DE ARGENTINA!!
Lo hizo Cristian Romero. Tiro de esquina preciso de Lionel Messi, el "Cuti" se elevó más alto que todos y metió un cabezazo letal para el 3 a 2.
¡GOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA!De cabeza, Cuti Romero puso el 3-2 contra Cabo Verde a minutos del final del tiempo extra. pic.twitter.com/Ta0JjNu92z— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Arranca el segundo tiempo extra
Se juegan los últimos 15 minutos de un partido lleno de emociones en el Hard Rock Stadium
Final del primer tiempo tiempo extra
Hubo un gol por lado en los primeros 15 minutos y ahora el partido va 2 a 2.
GOLAZO DE CABO VERDE
Sidny Cabral recibió por izquierda, enganchó para el medio y sacó un impresionante remate de derecha que se clavó ángulo y fue inatajable para Dibu Martínez.
CABO VERDE MARCÓ UN GOLAZO PARA IGUALAR EL PARTIDOLopes Cabral la puso donde el Dibu no podía llegar y marcó el 2-2 ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sLOeJl0ysA— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA!
Lo hizo Lisandro Martínez. Después de un tiro de esquina y un rebote, Martínez recibió con espacios y no dudó: fusilo al arquero para el 2 a 1.
¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAA!Lisandro Martínez puso el 2-1 contra Cabo Verde en el alargue y la Scaloneta sueña con la clasificación. pic.twitter.com/wi9ZVOplK3— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Arrancó el primer tiempo extra
Argentina y Cabo Verde ya juegan los primeros 15 minutos del tiempo extra en el Hard Rock Stadium.
¡Final del partido: hay tiempo suplementario!
Tiempo cumplido: se adicionaron 8 minutos
Minutos finales en Miami: la Selección va por el triunfo
La Albiceleste volvió a tomar el protagonismo del juego y presiona a Cabo Verde contra su valla, pero le sigue faltando fineza en el último toque.
Otra vez lo tuvo el "10" argentino
Messi quiso aprovechar una desatención del seleccionado africano en un tiro libre y buscó sorprender con un remate preciso al segundo pelo, pero Vozinha estaba atento y evitó el gol.
VOZINHA NO ES COURTOIS, ES MEJOREl arquero de Cabo Verde evitó de manera magistral que Lionel Messi transformara su tiro libre en gol.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n7Dz1dFV4d— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Vozinha evitó el segundo de Lionel Messi
El arquero caboverdiano se hizo gigante y el evitó el segundo de Messi mano a mano claro a favor del capitán de la Albiceleste.
GOL DE CABO VERDE
El equipo africano juntó pases, movió la pelota y lastimó por la derecha. Ryan Mendes recibió con espacios y con un pase entre las piernas de Medina dejó solo a Duarte, que definió cruzado para el 1 a 1.
SORPRESA PARA LA SELECCIÓN: EMPATÓ CABO VERDEEl seleccionado africano toqueteó bien con la pelota y puso el 1-1 para golpear a la Argentina en los 16avos de final. pic.twitter.com/aCYf8v7Yah— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Apareció el "Dibu" Martínez para salvar a la Selección
El arquero marplatense respondió con firmeza y sin dar rebote frente un remate complicado de Deroy Duarte desde el borde del área grande.
EL DIBU ESTUVO ATENTO Martínez se quedó con el balón tras el potente remate de Duarte que buscó el empate.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VwL2JRx0IT— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
¡Arrancó el segundo tiempo!
La Selección Argentina ya juega el segundo tiempo ante Cabo Verde.
¡Final del primer tiempo!
La Selección Argentina se va al descansa con una justa victoria gracias al gol de Lionel Messi.
Otra chance para Argentina
Vozinha le tapó el segundo a Enzo Fernández, que probó desde el borde del área grande.
¡GOOOOOL DE ARGENTINA!
Lo hizo Lionel Messi, que llegó a los 20 goles en los Mundiales. Pese largo de Lisandro Martínez, Messi picó entre dos defensores y quedó mano a mano con el arquero. Ahí no dudó: con un remate alto, puso el 1 a 0.
¡OTRA VEZ LEOOOOOOOO! ARRIBA ARGENTINAAsistencia fenomenal de Lisandro Martínez y control exquisito de Messi para poner el 1-0 ante Cabo Verde por los 16avos de final. pic.twitter.com/ZYa4oMaRSX— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Argentina domina, pero sin lastimar a Cabo Verde
Los primeros 25 minutos marcaron una posición total de la Selección Nacional, pero no puede romper romper el cerrojo defensivo de los africanos, que están bien ordenados en defensa y esperan una contra.
La primera fue para Argentina
Tras una buena sucesión de pases, Fernández encontró a Lionel Messi dentro del área, pero el remate del "10" salió desviado.
¡Arrancó el partido en Miami!
La Selección Argentina ya juega contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.
O juremos con gloria a morir
Emocionante momento en el Hard Rock Stadium. Se viene el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde.
O JUREMOS CON GLORIA MORIREl himno de Argentina retumbó en todos los rincones del estadio de Miami en la previa del partido ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N8lEqj6iGv— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Así va Cabo Verde contra la Selección Argentina
Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Kevin Lenini; Ryan Mendes, Nuno Da Costa y Jovane Cabral.
Equipo confirmado: así va la Selección Argentina contra Cabo Verde
Con el lomense Facundo Medina en el lateral izquierdo y con Lautaro Martínez acompañando a Lionel Messi, estos son los 11 elegidos por Lionel Scaloni: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
View this post on Instagram
La Scaloneta ya está en el Hard Rock Stadium de Miami: se viene Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026
#FIFAWorldCup Los colores de nuestra historia ¡Vamos por otro desafío! pic.twitter.com/9IDShCG3gp— Selección Argentina (@Argentina) July 3, 2026
Conociendo al rival: qué resistencia puede proponer Cabo Verde ante la Argentina
La Selección Argentina está a dos horas de enfrentar al hasta aquí revelación de la Copa del Mundo: Cabo Verde logró rescatar un empate contra España, uno de los grandes candidatos, y prácticamente fue el responsable de la eliminación bochornosa y tempranera de Uruguay, al que estuvo cerca de ganarle incluso. No perdió contra dos campeones del mundo, se clasificó segundo en la zona y hoy buscará dar el gran golpe del Mundial contra Lionel Messi y compañía.
#SelecciónMayor Cabo Verde, la revelación que desafiará a la Argentina en los 16avos de finalhttps://t.co/sQkeY94IhN pic.twitter.com/25ubtq28T4— Selección Argentina (@Argentina) July 3, 2026
Alertan por tormentas en Miami y el partido por los 16avos del Mundial podría retrasarse
La ciudad donde la Selección Argentina disputará su primer cruce eliminatorio está bajo pronóstico de fuertes lluvias. Si hay actividad eléctrica cerca del estadio, el protocolo obliga a interrumpir el encuentro. Miami, sede del encuentro, permanece bajo alerta por tormentas y las condiciones climáticas podrían alterar el normal desarrollo del partido si aparecen descargas eléctricas en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.
Las lluvias preocupan de cara al comienzo del partido entre Argentina y Cabo Verde.
Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges y Joao Paulo; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro y Willy Semedo; Livramento. DT: Bubista.
Hora: 19. Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Estadio: Hard Rock, Miami. TV: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium y DSports.