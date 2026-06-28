"Ahora se viene lo bueno": el mensaje de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos con la victoria por 3 a 1 ante Jordania y el entrenador Lionel Scaloni fue claro sobre lo que se le viene a la Albiceleste en el Mundial 2026.
Tras cerrar la fase de grupos invicta, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, ya piensa en los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos con la victoria por 3 a 1 ante Jordania y el entrenador Lionel Scaloni fue claro sobre lo que se le viene a la Albiceleste en el Mundial 2026.
"Estamos contentos. Ahora se viene lo bueno", remarcó el DT argentino a minutos de la contundente victoria en el Dallas Stadium, enfocado en los cruces mano a mano de la Copa de Mundo. Y sobre eso, agregó: "Estamos bien, y ahora empieza otra etapa del Mundial".
El próximo desafío de la Selección Argentina lo tendrá el viernes, a partir de las 19, ante Cabo Verde por los 16avos de final. Al respecto, Scaloni destacó las virtudes del rival y dejó en claro que no será un rival sencillo. Lo definió como "un buen equipo" y señaló que, por sus cualidades futbolísticas, le "va a poner las cosas difíciles" a la Albiceleste dentro del campo de juego.
"A mi no me sorprendió Cabo Verde. Es un buen equipo, un rival duro que ya le puso las cosas difíciles a España, que es una de las favoritas, y también a Uruguay y Arabia. Es un equipo rápido y con calidad", recalcó.
En esa línea, de cara a lo que viene, el entrenador argentino remarcó: "Hay que seguir dando el máximo, porque esta camiseta implica rendir siempre e intentar ganar. Los jugadores lo llevan adentro, la competencia, y así será".
El oriundo de Pujato calificó como "positiva" la performance de la Albiceleste en la fase de grupo, donde le ganó 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania, y sobre todo destacó lo hecho en el último partido.
"Jordania es un buen equipo, se cierra bien atrás y no deja espacios. Los chicos tuvieron un buen partido y me dieron muestras de que todos están para jugar si hace falta", remarcó el entrenador.
Y concluyó: "Hoy era un partido para no arriesgar a jugadores y poder ver jugadores que pueden ocupar distintas posiciones. Estamos satisfechos con la elección".