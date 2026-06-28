domingo 28 de junio de 2026
Escribinos
28 de junio de 2026
Declaraciones.

"Ahora se viene lo bueno": el mensaje de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina

Tras cerrar la fase de grupos invicta, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, ya piensa en los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección Argentina.

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos con la victoria por 3 a 1 ante Jordania y el entrenador Lionel Scaloni fue claro sobre lo que se le viene a la Albiceleste en el Mundial 2026.

"Estamos contentos. Ahora se viene lo bueno", remarcó el DT argentino a minutos de la contundente victoria en el Dallas Stadium, enfocado en los cruces mano a mano de la Copa de Mundo. Y sobre eso, agregó: "Estamos bien, y ahora empieza otra etapa del Mundial".

Lee además
Lionel Messi volvió a convertir en el Mundial.
En Dallas.

La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó
Facundo Medina marca al argelino Hicham Boudaoui.
Revelación.

Facundo Medina, del aprobado a la presión que le tiró a Lionel Scaloni

"A mi no me sorprendió Cabo Verde. Es un buen equipo, un rival duro que ya le puso las cosas difíciles a España, que es una de las favoritas, y también a Uruguay y Arabia. Es un equipo rápido y con calidad", recalcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2071084330093252908&partner=&hide_thread=false

En esa línea, de cara a lo que viene, el entrenador argentino remarcó: "Hay que seguir dando el máximo, porque esta camiseta implica rendir siempre e intentar ganar. Los jugadores lo llevan adentro, la competencia, y así será".

El análisis de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina

El oriundo de Pujato calificó como "positiva" la performance de la Albiceleste en la fase de grupo, donde le ganó 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania, y sobre todo destacó lo hecho en el último partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2071097126205931905&partner=&hide_thread=false

"Jordania es un buen equipo, se cierra bien atrás y no deja espacios. Los chicos tuvieron un buen partido y me dieron muestras de que todos están para jugar si hace falta", remarcó el entrenador.

Y concluyó: "Hoy era un partido para no arriesgar a jugadores y poder ver jugadores que pueden ocupar distintas posiciones. Estamos satisfechos con la elección".

Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó

Facundo Medina, del aprobado a la presión que le tiró a Lionel Scaloni

Scaloni le confirmó a Macaya que Messi irá al banco: "Se lo respondo porque..."

El mensaje de Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico para el pueblo de Venezuela

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lionel Messi entró, marcó y la Selección Argentina festejó.
Otro triunfo en Dallas.

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto y otro gol de Lionel Messi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección Argentina.
Declaraciones.

"Ahora se viene lo bueno": el mensaje de Scaloni tras el triunfo de Argentina