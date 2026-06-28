"Ahora se viene lo bueno": el mensaje de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos con la victoria por 3 a 1 ante Jordania y el entrenador Lionel Scaloni fue claro sobre lo que se le viene a la Albiceleste en el Mundial 2026 .

"Estamos contentos. Ahora se viene lo bueno ", remarcó el DT argentino a minutos de la contundente victoria en el Dallas Stadium, enfocado en los cruces mano a mano de la Copa de Mundo . Y sobre eso, agregó: "Estamos bien, y ahora empieza otra etapa del Mundial".

Revelación. Facundo Medina, del aprobado a la presión que le tiró a Lionel Scaloni

En Dallas. La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó

El próximo desafío de la Selección Argentina lo tendrá el viernes, a partir de las 19, ante Cabo Verde por los 16avos de final. Al respecto, Scaloni destacó las virtudes del rival y dejó en claro que no será un rival sencillo. Lo definió como "un buen equipo" y señaló que, por sus cualidades futbolísticas, le "va a poner las cosas difíciles" a la Albiceleste dentro del campo de juego.

"A mi no me sorprendió Cabo Verde. Es un buen equipo, un rival duro que ya le puso las cosas difíciles a España, que es una de las favoritas , y también a Uruguay y Arabia. Es un equipo rápido y con calidad", recalcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2071084330093252908&partner=&hide_thread=false "BUSCAMOS QUE LOS CHICOS QUE NO JUGARON SUMEN MINUTOS"



La palabra de Lionel Scaloni luego de la victoria de Argentina sobre Jordania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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En esa línea, de cara a lo que viene, el entrenador argentino remarcó: "Hay que seguir dando el máximo, porque esta camiseta implica rendir siempre e intentar ganar. Los jugadores lo llevan adentro, la competencia, y así será".

El análisis de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina

El oriundo de Pujato calificó como "positiva" la performance de la Albiceleste en la fase de grupo, donde le ganó 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania, y sobre todo destacó lo hecho en el último partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2071097126205931905&partner=&hide_thread=false "HEMOS HECHO PARTICIPAR A TODOS LOS JUGADORES, ERA UNA META QUE NOS PLANTEAMOS"



Lionel Scaloni destacó la participación de cada futbolista durante la fase de grupos del #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/p6n6DKRnSo — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

"Jordania es un buen equipo, se cierra bien atrás y no deja espacios. Los chicos tuvieron un buen partido y me dieron muestras de que todos están para jugar si hace falta", remarcó el entrenador.

Y concluyó: "Hoy era un partido para no arriesgar a jugadores y poder ver jugadores que pueden ocupar distintas posiciones. Estamos satisfechos con la elección".