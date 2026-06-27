La sorpresiva respuesta de Nazareno Pompei: ¿sigue enamorado de Titi de Gran Hermano?

El lomense Nazareno Pompei rompió el silencio luego tras la salida de Titi Tcherkaski de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, se refirió a sus sentimientos hacia la exjugadora de reality y reveló si aún sigue enamorado de ella.

“Yo creo que se va porque queda en un versus con Sol, que es una de las protagonistas de la edición. A cualquier otra persona Titi le podría haber ganado el versus”, dijo el lomense en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe.

Sin vueltas. Nazareno Pompei explicó por qué cree que fue eliminado de Gran Hermano

Luego, se mostró comprensivo con algunas de las actitudes que tuvo ella: “Sobre lo que sucedió conmigo la termino entendiendo. En la convivencia es difícil estar siempre de acuerdo o compartir todo”.

Nazareno habla tras la eliminación de Titi de la casa de #GranHermano : “dijo muchas cosas de mi que no comparto” Mirá #ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/9MCK2LVYjz

Nazareno Pompei aclaró sus sentimientos

Cuando le preguntaron si la estaba esperando fuera de la casa, Nazareno Pompei fue tajante: “No, porque estoy hace más de un mes afuera y vi cosas, que obviamente yo adentro no sabía, sobre lo que decía o pensaba de mí”.

Consultado sobre si había cambiado la imagen que tenía de ella, respondió: “Del lado del enamoramiento sí. Yo le tengo cariño y nos debemos una charla, obviamente. Ella dijo cosas de mí que no están buenas y no las comparto”.

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“Entiendo que se pudo haber sentido incómoda por mi forma de ser y porque yo tenía un sentimiento por ella que ella conmigo no”, señaló.

Sin embargo, aclaró: “Adentro habíamos hablado nosotros. Habíamos tenido varias charlas sobre el tema y cuando ella me lo plantea yo cambio de actitud”.

Además, reveló que mantiene una buena relación con la familia de Titi: “La mamá de ella habló muy bien de mí, el papá también. Tengo relación con el hermano y con el mejor amigo, que es quien le maneja las redes”.