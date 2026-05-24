Qué pasa entre Lolo Poggio y el ex Los Andes Nazareno Pompei

La ex Gran Hermano Lolo Poggio volvió a quedar en el centro de la escena en las redes sociales y entre los fans de certamen de Telefe luego de compartir una serie de fotos junto al Nazareno Pompei, otro eliminado del reality.

En las imágenes que publicó en sus historias de Instagram se la puede ver a Lolo Poggio con enorme complicidad con el ex futbolista de Los Andes Nazareno Pompei.

Compartieron desde una divertida selfie lavándose los dientes juntos frente al espejo hasta una producción más arreglada antes de salir. Las postales despertaron rápidamente rumores de romance entre la hermana de Julieta Poggio y el exfutbolista de Los Andes.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó estar en pareja ni habló públicamente sobre un vínculo amoroso. De todos modos, lo cierto es que en redes ya comenzaron a vincularlos y los comentarios de los usuarios le ponen fichas a esta pareja.

Lolo Poggio y Nazareno Pompei, sin otra oportunidad

El miércoles tuvo lugar el repechaje en Gran Hermano Generación Dorada y Lolo Poggio y Nazareno Pompei no estuvieron entre los más votados para volver a la casa.

De todos modos, seguirán ligados al universo del reality y quizás se abra otra instancia para que puedan volver a poner sus pies en la casa.