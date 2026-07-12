Terrible choque y vuelco en Temperley en la previa del partido de la Selección Argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Suiza, un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Temperley y complicó la circulación vehicular. Hubo un amplio operativo en el lugar.
Ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Fernández. El choque provocó serias complicaciones de tránsito y hubo un amplio operativo en el lugar.
En la previa del partido de la Selección Argentina ante Suiza, un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Temperley y complicó la circulación vehicular. Hubo un amplio operativo en el lugar.
El sábado a la tardecita, muchos vecinos se apuraban para hacer las últimas compras y tener todo listo para ver a Argentina. En ese contexto, un accidente vial generó serios problemas de tránsito.
Todo ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.100, entre las calle Juan Manuel Fernández y Lavalle. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Fox color gris. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando y volcando en plena avenida.
Enseguida se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con seis efectivos a cargo del Comandante General Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo.
Además, se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.
Los bomberos se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del auto y con ayuda de Defensa Civil pudieron remover el auto y colocarlo en su posición normal. El vehículo sufrió importantes roturas.