domingo 12 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
Perdió el control.

Terrible choque y vuelco en Temperley en la previa del partido de la Selección Argentina

Ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Fernández. El choque provocó serias complicaciones de tránsito y hubo un amplio operativo en el lugar.

Así quedó el auto tras el choque.

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El sábado a la tardecita, muchos vecinos se apuraban para hacer las últimas compras y tener todo listo para ver a Argentina. En ese contexto, un accidente vial generó serios problemas de tránsito.

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Todo ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.100, entre las calle Juan Manuel Fernández y Lavalle. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Fox color gris. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando y volcando en plena avenida.

Operativo tras el choque

Los Bomberos de Lomas cortaron el suministro eléctrico del auto tras el choque.

Los Bomberos de Lomas cortaron el suministro eléctrico del auto tras el choque.

Enseguida se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con seis efectivos a cargo del Comandante General Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo.

Además, se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Los bomberos se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del auto y con ayuda de Defensa Civil pudieron remover el auto y colocarlo en su posición normal. El vehículo sufrió importantes roturas.

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