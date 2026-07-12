Terrible choque y vuelco en Temperley en la previa del partido de la Selección Argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Suiza , un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Temperley y complicó la circulación vehicular. Hubo un amplio operativo en el lugar.

El sábado a la tardecita, muchos vecinos se apuraban para hacer las últimas compras y tener todo listo para ver a Argentina. En ese contexto, un accidente vial generó serios problemas de tránsito.

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Todo ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.100 , entre las calle Juan Manuel Fernández y Lavalle . El vehículo involucrado fue un Volkswagen Fox color gris. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando y volcando en plena avenida.

Enseguida se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , con seis efectivos a cargo del Comandante General Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo.

Los Bomberos de Lomas cortaron el suministro eléctrico del auto tras el choque.

Además, se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Los bomberos se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del auto y con ayuda de Defensa Civil pudieron remover el auto y colocarlo en su posición normal. El vehículo sufrió importantes roturas.