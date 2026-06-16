miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Siniestro vial.

Violento choque entre dos autos en Temperley: una joven herida y un vendedor que se salvó "de milagro"

Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en Cabred y Eva Perón, en el barrio de San José, luego de que uno de los conductores realizara una maniobra imprudente.

Ambos autos quedaron practicamente destruidos tras el choque.

Ambos autos quedaron practicamente destruidos tras el choque.

Dos autos chocaron esta martes por la mañana en el barrio de San José, en Temperley, y una joven automovilista tuvo que ser asistida por personal de Emergencias 107 de Lomas de Zamora por las heridas producidas por el siniestro vial, aunque está fuera de peligro.

Según pudo averiguar La Unión por medio del testimonio de un vecino que presenció el choque, todo ocurrió en la intersección de Avenida Eva Perón (ex Pasco) y Cabred, entre un Peugeot gris manejado por la víctima, y un Volkswagen Vento color negro.

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Aparentemente, el chofer de una aplicación de viajes que iba al volante del Vento habría realizado una maniobra imprudente, sin pensar en las graves consecuencias que podía ocasionar.

"Está prohibido doblar a la izquierda, pero dobló igual", contó un testigo sobre la acción que habría desencadenado el impacto entre ambos vehículos que terminaron seriamente dañados.

Choque
La víctima fue asistida por personal de Emergencias 107 de Lomas de Zamora.

La víctima fue asistida por personal de Emergencias 107 de Lomas de Zamora.

"Se salvó de milagro" tras el choque

Producto del fuerte choque, un vendedor ambulante que tiene su puesto en la zona pudo haber sido gravemente herido, pero reaccionó rápido "se salvó de milagro", según manifestó la misma fuente. "Le alcanza a pegar al carro de la tortilla, pero el pibe alcanzó a pegar el salto y se salvó".

Por su parte, la automovilista afectada por el siniestro tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro de salud. Sin embargo, solo tendría lesiones menores.

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