Baja sensible en Los Andes: se confirmó la lesión de Facundo Villarreal

Facundo Villarreal no jugará en Los Andes por varias semanas.

Los Andes confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Facundo Villarreal en el último partido ante Central Norte, quien quedará afuera del equipo durante varias jornada de la Primera Nacional, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo de Leonardo Lemos de cara a lo que viene.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el Milrayitas informó de manera oficial que el delantero chaqueño padece "una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda", de tal manera que quedó afuera de la nómina de convocados para el encuentro de este domingo ante Ferro.

El club no dio detalles sobre los tiempos de recuperación que tendrá el delantero, pero esta lesión demandaría una rehabilitación de aproximadamente seis semanas, según lo que averiguó La Unión. De esta manera, el atacante volvería a estar a disposición para el partido ante Colón de Santa Fe por la fecha 30.

La ausencia de Villarreal en los próximos encuentros significará una baja sensible para Los Andes, ya que el joven atacante se había afianzado en el 11 titular conformado una buen dupla de ataque con Mauricio Asenjo, la principal figura que tiene el equipo de Lomas de Zamora en esta temporada.





El jugador Facundo Villareal sufrió una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda. pic.twitter.com/oRSpOidGn0 — Club Los Andes (@clublosandes) August 9, 2026 La otra baja sensible de Los Andes para visitar a Ferro Además de la ausencia del "Chaco" Villarreal por lesión, el entrenador Leonardo Lemos tendrá una ausencia sensible en el 11 titular: el goleador Asenjo. Al delantero, máximo anotador del equipo en la temporada (lleva 7 goles en el 2026), le queda cumplir una de las dos fechas de suspensión que recibió por haber llegado al límite de las 10 tarjetas amarillas en el encuentro ante Deportivo Madryn. Su regreso sería en el clásico ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger.

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