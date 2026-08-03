La bronca de Leonardo Lemos tras la derrota de Los Andes: "El partido de mínima era un empate"

Leonardo Lemos no ocultó su malestar tras la caída de Los Andes ante Central Norte de Salta por 1 a 0. El entrenador del conjunto Milrayitas explicó lo que significó quedar relegado en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional , ya que el elenco lomense no levanta y preocupa.

La mala racha se acentúa, Los Andes pierde terreno en el torneo de la Primera Nacional y el juego del equipo no aparece. La derrota ante Central Norte de Salta y el empate ante Deportivo Madryn provocaron dudas en el andar del equipo en el campeonato. De todas maneras, las ausencias notorias en el once inicial pueden aparecer como justificativo de la merma del conjunto lomense.

En ese contexto, Leonardo Lemos dejó sus impresiones sobre la producción de su equipo. Pese al golpe que significó quedar relegados a la séptima posición de la Zona A de la Primera Nacional , el entrenador analizó el trámite en el estadio Padre Martearena y valoró el esfuerzo de su diezmado plantel.

"Fue un partido parejo como todos en la categoría", inició Leonardo Lemos en su descargo. El DT no ocultó los problemas estructurales que arrastraba el equipo de Lomas de Zamora: "Teníamos algunas ausencias y entramos un poco diezmados. El gol tempranero le dio tranquilidad a ellos; nosotros intentamos protagonizar y el partido de mínimo era un empate, por eso nos vamos con bronca", analizó.

Al ser consultado sobre las bajas de peso que sufrió el Milrayitas de cara al viaje al norte —como las ausencias claves de Gabriel Cañete por expulsión y Mauricio Asenjo por límite de amonestaciones—, el técnico reconoció su impacto pero prefirió mirar hacia adelante: "Son jugadores importantes y eso nos hace cambiar el ritmo de los partidos, pero somos un plantel y tenemos que recuperar a los que no estuvieron para que estén a disposición".

Sin margen para el lamento, Leonardo Lemos ya apuntó los cañones al próximo gran desafío en el Eduardo Gallardón: "Ahora nos toca Ferro, que viene primero en nuestra cancha. Vienen de perder dos partidos y nosotros necesitamos recuperarnos en nuestra casa". El duelo ante el líder será una oportunidad de oro para que Los Andes recupere el terreno cedido en la pelea de arriba.

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Se viene un marco histórico para Los Andes ante Ferro en el Eduardo Gallardón

El cruce frente al puntero de la zona no será un partido más. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de APREVIDE, confirmó de manera oficial que el duelo entre Los Andes y Ferro se jugará con la presencia de público visitante. La parcialidad verdolaga dispondrá de 1.500 localidades a un valor de $40.000 por ticket, y se ubicará en la tribuna Familia Da Graca.

Este acontecimiento marca un hito absoluto para la institución: el Eduardo Gallardón volverá a recibir una hinchada visitante tras casi 20 años de ausencia. El último antecedente con ambas parcialidades en Lomas de Zamora se remonta al 12 de mayo de 2007, en una victoria por 2 a 1 frente a Temperley. En un fútbol que busca recuperar paulatinamente el color de las dos hinchadas, el reducto milrayitas se prepara para vivir una verdadera fiesta popular que exigirá un riguroso operativo de seguridad.