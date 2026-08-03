lunes 03 de agosto de 2026
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3 de agosto de 2026
Se planta.

El contundente pedido de La Joaqui luego de su separación de Luck Ra

La Joaqui habló sobre su separación con Luck Ra, se refirió al duelo que está atravesando y también realizó un pedido en referencia a su ex.

La Joaqui y Luck Ra, separados.&nbsp;

La Joaqui y Luck Ra, separados. 

Luego de confirmar su separación de Luck Ra con un comunicado que difundió a través de las redes sociales, La Joaqui volvió a hablar en público sobre la decisión del cantante de terminar con el vínculo y también realizó un contundente pedido.

“El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y empezar otra”, comenzó La Joaqui en una entrevista con Infama, en la pantalla de América TV.

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Mientras que sobre su actitud en medio del dolor por la separación, La Joaqui sostuvo: “Es un gesto lógico a una persona de mi edad. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”.

La Joaqui, sobre la tercera en discordia

Con respecto a las versiones que daban cuenta que la separación de Luck Ra fue por Tuli Acosta, apuntada como tercera en discordia, la cantante fue contundente y pidió que se deje de cuestionarlo.

La Joaqui habló de todo.

La Joaqui habló de todo.

"Sé que cuando hay una ruptura es más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos parten se odien, pero no tengo nada malo que decir de Facu, de hecho me encantaría que le dejen de decir cosas feas. Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, dijo.

Y explicó: “Entonces me parece injusto que porque él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo lo fulminen. Ya está, él está tomando una decisión para su vida para ser feliz y es justo que cada uno sea feliz como necesita".

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