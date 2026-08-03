Polémico fallo en Lomas de Zamora: le redujeron la condena al asesino de Érica Soriano

La Justicia de Lomas de Zamora le redujo la condena a Daniel Lagostena , sentenciado a 22 años de prisión por el homicidio de Érica Soriano , ocurrido en 2010. La familia de la víctima apeló la decisión.

Lagostena había sido condenado a 22 años de prisión el 12 de julio de 2018, por el delito de homicidio en concurso real con aborto. Según la investigación, el asesinato de la joven embarazada tuvo lugar entre la noche del 20 de agosto de 2010 y la tarde del día siguiente.

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El cuerpo de Érica nunca apareció, pero la Justicia concluyó que fue asesinada y que Lagostena habría quemado sus restos . En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 de Lomas de Zamora lo declaró culpable y determinó que debía estar preso hasta el 1º de diciembre de 2029. Pero todo cambió en los últimos días.

Juan Ignacio Sorrentino, juez de Ejecución de Lomas, aceptó reducirle un año y tres meses de prisión al imputado, bajo la figura del “estímulo educativo” . Básicamente, el magistrado tuvo en cuenta los estudios y cursos que el sujeto hizo en la cárcel.

Según el expediente, Lagostena cursó una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria, estudió Profesorado y Licenciatura en Sociología y también hizo cursos de cocina, panadería, programación, electricidad, manipulación de alimentos, confección textil y habilidades digitales, entre otros.

La familia de Érica Soriano apeló el fallo

Érica Soriano, la joven embarazada que fue asesinada en 2010.

El fallo fue muy cuestionado por el abogado de la familia de Érica, Marcelo Mazzeo, quien ya apeló la decisión del juez de Lomas. El letrado sostuvo que el condenado no debería recibir este beneficio, ya que nunca colaboró con la Justicia ni se mostró arrepentido. De hecho, nunca confesó dónde estaba el cuerpo de la joven.

“El estímulo educativo está solo para aquel que se resocializa, que se arrepiente o dice la verdad, y este no es el caso. Acá le están dando una reducción de casi 16 meses de condena solo por hacer un par de cursitos”, sostuvo Mazzeo en diálogo con TN, y agregó: “Lagostena hizo todo lo posible por salir impune de este homicidio y todavía sigue ocultando dónde está su cuerpo”.

Tras la apelación del abogado, ahora todo quedará en manos de la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora. Si confirma el beneficio para el asesino, podrá salir en libertad el 1º de septiembre de 2028, más de un año antes de la fecha prevista originalmente.