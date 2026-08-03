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3 de agosto de 2026
¿Qué pasó?

La picante confesión de Lali Espósito en el show de Rosalía: "Fui una bolu..."

Lali Espósito sorprendió al revelar una anécdota con un joven español en un segmento del show de Rosalía en el Movistar Arena.

Lali Espósito, invitada de Rosalía en el Movistar Arena.&nbsp;

Lali Espósito, invitada de Rosalía en el Movistar Arena. 

La cantante fue una de las invitadas de El confesionario, el espacio que la artista española comparte con distintas figuras durante sus presentaciones.

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Lali Espósito y una noche accidentada

Lali Espósito desempolvó una anécdota sobre una noche accidentada que vivió junto a un joven español y que terminó de la peor manera.

"Voy a confesar cualquier cosa, cualquier barbaridad", comenzó diciendo Lali Espósito. Luego, aclaró que se trataba de una historia desconocida: "Esto no lo he contado y tenía que tenía que decirlo. Esto de verdad que no lo he contado. Tiene que ver con un compatriota tuyo".

"Yo hoy voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar y me voy a tirar a tierra", continuó ante la expectativa que había generado en el público.

Con su chispa habitual, Lali Espósito siguió contento su anécdota. "Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no vengan acá a sacar conclusiones, cuentas de quién es. Puede que no sepan. Pues ya los conozco a estos", dijo.

"Yo salía con una persona de España. Y yo soy una persona muy generosa como buena argentina, viste que no tenemos un mango, pero te invito el mate, la cosa, la cena. Invito a esta persona que tenía un muy buen pasar. La invito yo, sudaca, que cobro en pesos. Invito a esta persona a un hotel, a pasar una hermosa noche de hotel. Yo garpaba todo, Rosi", remarcó.

Un incendio inesperado en el hotel

Y sumó: "Estábamos ahí, qué sé yo, pasándola bien y de pronto esta persona se prende lo que se dice un porrito que está mal adentro de una habitación de hotel. Vayan ustedes imaginándose el caos que es. Pero esta persona le chupó un huevo”.

“Se prendió su cigarrillo. Yo me voy a bañar y cuando salgo de bañarme, estoy ahí tirada, haciéndome la diosa, qué sé yo, en remerón. Desnuda y en remerón. Ese era mi look. Y de pronto, haciéndome la diosa, empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego", agregó.

Lali Espósito en el show de Rosalía.

Lali Espósito en el show de Rosalía.

Y llegó el momento más picante: "Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendiéndose fuego. A lo que salgo corriendo en coño. No sé cómo explicarlo. Salgo corriendo desnuda y en remerón. Y salgo corriendo a pedir ayuda".

“La cuestión, lo que voy a confesar acá es que yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango. Mira qué generosa que fui. Rosalía", sentenció.

Y acotó: "Ni un centavo. Ahí tenés. Tanto tanto se ha dicho del pueblo argentino. Mirá si si seremos generosos los argentinos. Y ni un peso. Nada, nada, nada. Me llegó una cuenta que decía: 'Alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche'. La de la habitación entera. La habitación entera, en euros, negra, en euros".

Por último, Lali Espósito resumió la enseñanza que le dejó aquella situación. "Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, eh", cerró con su onda habitual.

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