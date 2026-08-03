lunes 03 de agosto de 2026
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3 de agosto de 2026
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La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei

El paro docente problematiza la pérdida del poder adquisitivo (sueldos mínimos de $500 mil) y una eventual reforma previsional y educativa.

La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei.

La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei.

El acatamiento al paro docente

El acatamiento se sintió fuerte en el territorio bonaerense y en menor medida en la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense habían ratificado la adhesión a la medida y anticipado que el reinicio del ciclo lectivo se vería afectado en numerosos establecimientos de la Provincia.

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Frente a esto, el Ministerio de Capital Humano anunció inspecciones muestrales para verificar el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo: se basa en la Ley 27.802, que establece a la educación como servicio esencial. No obstante, la Ciudad y la Provincia aclararon que no colaborarían con esos controles al entenderlos como una acción concreta contra el derecho a protesta de los trabajadores.

La huelga contra Javier Milei

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envió una circular que señala: “El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente”.

La huelga formó parte de un plan de lucha por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También rechazaron una eventual reforma previsional y el proyecto conocido como “Ley de Libertad Educativa”.

La consigna del paro fue “Basta de ajuste a la educación”. Desde la conducción sindical, remarcaron que el objetivo es visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, con el sueldo mínimo estancado en $500 mil.

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