Provincia ofreció a los docentes un aumento salarial del 7% escalonado en julio y agosto

Docentes de la Provincia analizarán la propuesta.

En pocas palabras Aumento salarial: Provincia ofreció a los docentes un 7% escalonado en julio y agosto.

Provincia ofreció a los docentes un 7% escalonado en julio y agosto. Reapertura de paritarias: Las negociaciones salariales se reabrirán en septiembre.

Las negociaciones salariales se reabrirán en septiembre. Violencia laboral: Se abordará la violencia contra docentes con una campaña y mesa de trabajo. Resumen generado por Thinkindot AI

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un nuevo aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. Las bases la pondrán en consideración. La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre.

Desde la Provincia señalaron que la propuesta de incremento se da "en un contexto de asfixia financiera extrema" producto de las políticas del gobierno de Javier Milei.

La propuesta fue presentada durante una nueva reunión de la paritaria docente bonaerense, donde participaron representantes del gobierno provincial y de los gremios del sector. Ahí, además, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas.

Otro tema importante para los docentes Se acordó incorporar una Agenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

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