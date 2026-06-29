Tarifas de servicios públicos y prepagas: los aumentos que llegan en julio

Las tarifas de servicios públicos y prestaciones privadas de salud sufrirán un nuevo ajuste desde el próximo miércoles 1º de julio, que correlacionan con la inflación de 2,1% que se produjo en mayo .

En los servicios energéticos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó una suba promedio del 1,5% sobre las facturas de EDENOR y EDESUR .

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Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) convalidó un incremento promedio país del 2,81% para Metrogas y Naturgy.

Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) implementará un alza general del 3% en las boletas del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El transporte público registrará variaciones en todas sus modalidades

El boleto mínimo en líneas de la Ciudad de Buenos Aires pasa a $820,60, mientras que el tramo inicial de las líneas provinciales bonaerenses sube a $1.059,28. El servicio de subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el pasaje costará $1.621 para usuarios con tarjeta SUBE.

Trenes Argentinos iniciará un esquema escalonado de subas con un ajuste del 8,6% en julio, estableciendo el boleto mínimo de la primera sección en $380,10.

En cuanto a los peajes, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) aplicará un incremento del 4,1% en los peajes porteños; las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En tanto, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para automóviles particulares se fijó en torno a los $97.000 tanto en provincia como en ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito privado, los contratos de alquiler regulados por la normativa previa sufrirán una actualización anual del 31,54%, determinada por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Para los acuerdos desregulados actuales que indexan por inflación, las subas serán del 8,1% trimestral y del 16,7% semestral.

Las empresas de medicina prepaga, también con aumentos

En el caso de las empresas de medicina privada, se notificaron subas de entre el 2,1% y el 2,9% según el plan, mientras que las prestatarias de telecomunicaciones aplicarán un ajuste promedio del 2,5% en internet, cable y telefonía.

En el caso de la educación privada, los colegios de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán sus cuotas un 5% en promedio, mientras que en la provincia de Buenos Aires el ajuste será del 3,5%.

Los aumentos en promedio de todas estas prestaciones estarán por encima de la inflación de junio y de algún modo le ponen un límite a la desinflación.