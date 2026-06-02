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2 de junio de 2026
Al horno.

El aumento de la nafta afecta al 46,5% de los hogares argentinos

La nafta súper aumentó un 24% y la premium un 19,7% hasta el momento, entre la liberación de los precios y el conflicto bélico en oriente.

El aumento de la nafta afecta al 46,5% de los hogares argentinos.

El aumento de la nafta afecta al 46,5% de los hogares argentinos.

El impacto del conflicto bélico se siente en el bolsillo de los argentinos que cuentan con un vehículo, debido a la suba de los combustibles, propiciada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo global.

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En el reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la entidad precisó que el impacto del aumento de precios en los surtidores afecta al 46,5% de los hogares argentinos, que son los que cuentan con automóvil, y calculó que “estos mensualmente consumen en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium”.

Un conflicto que impacta en la nafta

En este sentido, puntualizó que “desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372”, al subir un 24% y 19,7%, respectivamente, por lo que estimó que “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil”.

De esta manera, teniendo en cuenta que la guerra comenzó a fines de febrero pasado y hasta ahora han transcurrido tres meses, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.

En relación al efecto del encarecimiento del combustible sobre el salario, el informe expuso que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en nafta pasó de 17,6 en febrero a 20,8 en abril, por lo que señaló que “cubrir el gasto mensual en nafta implica 3 horas más de trabajo”.

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