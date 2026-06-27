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27 de junio de 2026
Imágenes sensibles.

Video: así fue el impresionante choque en el que murió Ernestina Pais

En las últimas horas se conoció un video en el que se ve cómo fue el momento en el que el tren de la Costa arrolló al auto que conducía Ernestina Pais.

Se conoció el video del momento del accidente en el que murió Ernestina Pais.&nbsp;

Se conoció el video del momento del accidente en el que murió Ernestina Pais. 

El viernes en la noche se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ernestina Pais. El auto que conducía fue arrollado por el tren de la Costa en San Isidro. Se ordenaron pericias accidentológicas al vehículo.

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La grabación, que dura unos 30 segundos, muestra la secuencia completa que comienza con el descenso de las dos barreras ubicadas en las calles Sáenz Peña y El Cano. Minutos antes del choque, se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

El video del accidente en el que murió Ernestina Pais:

Embed - ASÍ FUE EL CHOQUE FATAL DE ERNESTINA PAIS

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