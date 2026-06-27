Video: así fue el impresionante choque en el que murió Ernestina Pais

Se conoció el video del momento del accidente en el que murió Ernestina Pais.

El viernes en la noche se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ernestina Pais. El auto que conducía fue arrollado por el tren de la Costa en San Isidro. Se ordenaron pericias accidentológicas al vehículo.

En las últimas horas se conoció el video que muestra el momento en el que se produce el trágico accidente. Las imágenes corresponden a una cámara de seguridad municipal.

La grabación, que dura unos 30 segundos, muestra la secuencia completa que comienza con el descenso de las dos barreras ubicadas en las calles Sáenz Peña y El Cano. Minutos antes del choque, se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

El video del accidente en el que murió Ernestina Pais: Embed - ASÍ FUE EL CHOQUE FATAL DE ERNESTINA PAIS

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