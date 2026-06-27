sábado 27 de junio de 2026
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27 de junio de 2026
Policiales.

Son de Lomas de Zamora y Almirante Brown y terminaron detenidos por robar ruedas

La Policía los sorprendió merodeando las calles de La Plata en forma sospechosa. Tenían herramientas para sustraer neumáticos. Eran oriundos de Lomas y Brown.

Herramientas incautadas a los detenidos.

Herramientas incautadas a los detenidos.

Dos delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Almirante Brown fueron detenidos por la Policía en la ciudad de La Plata, acusados de robar ruedas de los vehículos de la zona.

La detención se produjo días atrás durante un operativo de prevención en las inmediaciones de la calle 14 entre 36 y 37. Efectivos policiales observaron que un Fiat Cronos color blanco merodeaba la zona en forma sospechosa.

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Los agentes pararon el auto para hacer un control preventivo. En el auto viajaban dos hombres de 27 y 38 años, domiciliados en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. No tardaron en observar algunas irregularidades.

Detenidos por robar ruedas

auto
Auto en el que se movilizaban los hombres de Lomas y Brown.

Auto en el que se movilizaban los hombres de Lomas y Brown.

Al abrir el baúl, los policías encontraron una rueda de una camioneta rodado 17 y varias herramientas utilizadas para extraer ruedas. Básicamente, las mismas que suelen utilizar los que se dedican al robo de neumáticos.

Según fuentes policiales, había un criquet mecánico, un corta candados, dos martillos, una pinza de mano, cuatro llaves combinadas para aflojar tuercas y un arma blanca.

Los sospechosos no pudieron acreditar de forma legal el origen de la rueda ni tampoco la posesión de las herramientas. Ante esta situación, y tras una consulta con la fiscalía interviniente, se ordenó el arresto de ambos sujetos.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª de La Plata y los elementos quedaron incautados por la Policía. Terminaron imputados por “tentativa de hurto”. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial de La Plata.

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