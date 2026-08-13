Marley fulminó a Nico Occhiato por echar a Flor Peña de Luzu TV

Marley dijo que Nico Occhiato se habría “apresurado” al despedir a dos productoras, en finalizar el contrato de Flor Peña y levantar el programa donde él mismo trabajaba, luego de la fake news de actriz sobre Jorge Messi.

“Es un tema que a la prensa le gusta mucho, pero no es tan complejo como lo pintan”, aseguró Marley al respecto en una entrevista con Puro Show, en El Trece.

Y detalló: “Internamente, para nosotros no fue tanto. Cuando pasó eso, yo estaba en Estados Unidos, el programa no se hizo más y nunca nadie se peleó con nadie. Siempre hablé con Flor y hablo todos los días con ella, incluso hoy conversamos. No hubo una pelea”.

Además, negó cualquier tipo de molestia por las críticas que recibió al no “salir a defender a su amiga” porque consideró que “la vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real”, y añadió: “La vida televisiva no la edito yo, sino quienes están en la pantalla chica”.

Marley contó cómo acompañó a Flor Peña

Marley reveló cómo fue el proceso de acompañar a Flor Peña: “Lo hablamos y ella me dijo ‘es lo mejor para mí’. No me gusta eso de forzar las cosas que, en la televisión, te dicen que tenés que hablar de ciertas cosas porque publicaron algo, incluso sobre testimonios míos que no eran reales. Hay gente que publica cosas para llamarte y que las desmientas, lo que se convierte en un círculo interminable. Prefiero dedicarme a mis hijos y que digan lo que quieran”.

Marley bancó Flor Peña.

“Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no gritando todo al pueblo. No todo tiene que ser público porque esa no es la vida que vale desde lo correcto. Si no se resuelven las cosas en la tele parece que no las tenés resueltas, y las cosas pasan por fuera de la televisión también”, añadió.

Sobre el despido de dos productoras y el “paso al costado” de Flor Peña, Marley señaló sobre la decisión de Nico Occhiato: “Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos. Hay que esperar para entender quién estuvo bien o mal y ponerse en sus zapatos”.