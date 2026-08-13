Vecinos de Temperley estuvieron cinco días sin luz y reclaman el recambio de cables

Cinco familias de Temperley permanecieron durante cinco días sin suministro eléctrico y, pese a que el servicio finalmente fue restablecido, ahora reclaman el recambio de los cables que abastecen a sus viviendas, luego de que una cuadrilla les advirtiera que se encuentran deteriorados.

El inconveniente comenzó el viernes 7 de agosto en cinco casas ubicadas sobre la calle Juncal, frente a la clínica. Los vecinos realizaron reiterados reclamos ante Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima ( Edesur ) y también acudieron personalmente a las oficinas de la empresa y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pero durante varios días no obtuvieron una respuesta concreta.

Según relató Lucía Leinhold , una de las vecinas afectadas, desde la empresa les informaron inicialmente que se trataba de un problema subterráneo y que era necesaria una cuadrilla especial para solucionarlo . Sin embargo, los días pasaron y las fechas previstas para la normalización fue modificándose. "Es desgastante, con lo que pagamos de luz, tener que moverse como nos movimos para tener un servicio básico. Es increíble", expresó Leinhold.

El miércoles 12 el suministro eléctrico volvió a las viviendas, aunque, los vecinos continúan preocupados porque, según les advirtieron, la solución podría no ser definitiva. "Nos dijeron 'no va a durar mucho' y podemos quedar sin luz hasta quién sabe cuándo, todo porque no se le da el mantenimiento que corresponde", señaló Leinhold.

La situación comenzó a destrabarse después de que los vecinos se dirigieran a reclamar a la calle Portela. Recién entonces, según contó la vecina, concurrió una cuadrilla al lugar, aunque los trabajos no quedaron terminados. Al día siguiente regresaron los operarios y les comunicaron que los cables estaban “podridos” y que los propios usuarios debían realizar nuevos reclamos para solicitar su reemplazo.

Durante los días sin electricidad las familias tuvieron que desechar alimentos que tenían en las heladeras y atravesaron las bajas temperaturas sin poder usar la calefacción eléctrica. Ahora, además de celebrar el restablecimiento del servicio, buscan que Edesur realice el recambio de los cables deteriorados para evitar que el problema vuelva a repetirse.

"Vienen cuadrillas que nos dicen que hay trabajos mal realizados, que hay que romper para poder solucionar el problema, y nadie se hace cargo", sostuvo Leinhold. Los vecinos esperan que el reclamo avance y que se realicen los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar que no vuelva a suceder una situación similar.