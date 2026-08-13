AySA terminó la reparación de una cañería clave en Temperley y el servicio se normaliza.

AySA terminó la reparación de una cañería clave en Temperley y el servicio se normaliza.

AySA completó este jueves la reparación de una cañería de impulsión de 800 mm ubicada en Temperley , Lomas de Zamora. La empresa inició la puesta en servicio del sistema y advirtió que la recuperación de la red será gradual, por lo que podrían registrarse bajas de presión durante las próximas horas en distintos sectores.

La intervención permitió reemplazar el tramo dañado de una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, una infraestructura que distribuye agua potable a alta presión hacia distintos puntos de Almirante Brown y localidades linderas de Lomas de Zamora y Quilmes.

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Desde AySA explicaron que la puesta en marcha del bombeo se realiza de manera progresiva debido a las características de la cañería, que transporta agua a alta presión. El procedimiento busca evitar esfuerzos sobre la infraestructura y reducir el riesgo de nuevas roturas.

La rotura del caño había provocado que las calles de Temperley se llenaran de agua. La situación sorprendió a cientos de vecinos del barrio San José de Temperley durante la madrugada de este martes. Varias calles quedaron anegadas debido a una enorme cantidad de agua que apareció en pocos minutos. Gran parte del problema se concentró en la avenida Eva Perón -ex Pasco- y Caaguazú .

Dónde podría haber baja presión

Durante las próximas horas podrían registrarse niveles de presión inferiores a los habituales mientras la red recupera su funcionamiento normal. La empresa señaló que la normalización del servicio será progresiva a lo largo del jueves.

En paralelo, AySA mantiene la asistencia mediante camiones cisterna a usuarios sensibles, entre ellos hospitales y centros de salud afectados. El operativo se coordina con los municipios para sostener el abastecimiento de agua potable hasta la recuperación completa del sistema.

También podría aparecer turbiedad en el agua durante la recuperación de la red. Según la empresa, esto puede producirse por el arrastre de sedimentos acumulados en las cañerías después de que fueran vaciadas para realizar la reparación.

Ante esa situación, AySA recomienda dejar correr el agua durante algunos minutos, hasta que vuelva a presentar su aspecto habitual. La compañía indicó que mantiene controles de calidad para garantizar la potabilidad del suministro.