Cortes de agua en Lomas de Zamora: barrios y horarios afectados esta semana

Los cortes de agua programados por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) alcanzarán durante esta semana a distintos sectores de Lomas de Zamora, con interrupciones previstas entre el lunes 10 y el viernes 14. Banfield, Temperley, Llavallol, Budge, Albertina, Fiorito y la zona céntrica del distrito figuran entre las áreas incluidas en el cronograma.
El cronograma contempla interrupciones en diferentes días y horarios, de acuerdo con los trabajos previstos en cada sector del distrito.
- Lunes 10 al miércoles 12, de 9 a 16: Temperley. La zona está delimitada por 30 de Septiembre, Cabred, avenida Eva Perón y Leloir.
- Lunes 10 al viernes 14, de 9 a 15: sectores de Banfield y Temperley comprendidos por avenida Lynch, Defensa, Las Casuarinas y avenida La Plata.
- Lunes 10 al viernes 14, de 9 a 15: un sector de Lomas de Zamora delimitado por Andrade, Laprida, Falucho, General Frías e Isla Soledad.
- Martes 11 y miércoles 12, de 8 a 18: habrá trabajos en una zona que comprende sectores de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley. El área está delimitada por Balcarce, Cerrito, General Palacios, Gallo y las vías del ferrocarril Roca.
- Martes 11 y jueves 13, de 8 a 18: se verá afectada una zona de Lomas de Zamora y Llavallol delimitada por Libres del Sur, Aristóbulo del Valle, Doyhenard, Melber y RP4.
- Miércoles 12, de 8 a 17: el corte alcanzará sectores de Banfield, Budge, Albertina y Fiorito, entre Camino de la Rivera, General Hornos, Martín Rodríguez y Camino Negro.
- Jueves 13 desde las 22 hasta el viernes 14 a las 15: se programó una interrupción de mayor alcance, con sectores de Budge, Lomas de Zamora, Fiorito, Albertina y Banfield, además de zonas de Guillón, 9 de Abril y Barrio Aeropuerto. El área comprende calles como Camino de la Rivera, avenida General Hornos, Ginebra, Camino Negro, Castelli, Olazábal, Garibaldi, las vías del Roca, Peñaloza, RP4, avenida Barros y Huergo.
AySA comunicó que habrá cortes de agua en otros municipios
El cronograma difundido por la empresa AySA incluye trabajos en Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría. Por un lado, en Almirante Brown, habrá interrupciones en sectores de Calzada, Mármol y Adrogué entre el lunes 10 y el miércoles 12; en Burzaco y Don Orione entre el martes 11 y el viernes 14; y en Adrogué durante el miércoles 12 y jueves 13.
En Ezeiza, los cortes están previstos para el martes 11 y jueves 13, de 8 a 12, en sectores de Tristán Suárez y La Unión.
En tanto, el miércoles 12, de 8 a 12, habrá trabajos en un sector de Monte Grande y Guillón, en Esteban Echeverría.