domingo 09 de agosto de 2026
Escribinos
9 de agosto de 2026
A saber.

Cortes de agua en Lomas de Zamora: barrios y horarios afectados esta semana

Los cortes de agua afectarán distintos barrios de Lomas de Zamora entre el lunes 10 y el viernes 14, según el cronograma de trabajos previsto.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

Los cortes de agua programados por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) alcanzarán durante esta semana a distintos sectores de Lomas de Zamora, con interrupciones previstas entre el lunes 10 y el viernes 14. Banfield, Temperley, Llavallol, Budge, Albertina, Fiorito y la zona céntrica del distrito figuran entre las áreas incluidas en el cronograma.

Lee además
AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.
A saber.

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana
AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora. 
Atención.

Una por una, las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua
  • Lunes 10 al miércoles 12, de 9 a 16: Temperley. La zona está delimitada por 30 de Septiembre, Cabred, avenida Eva Perón y Leloir.
  • Lunes 10 al viernes 14, de 9 a 15: sectores de Banfield y Temperley comprendidos por avenida Lynch, Defensa, Las Casuarinas y avenida La Plata.
  • Lunes 10 al viernes 14, de 9 a 15: un sector de Lomas de Zamora delimitado por Andrade, Laprida, Falucho, General Frías e Isla Soledad.
  • Martes 11 y miércoles 12, de 8 a 18: habrá trabajos en una zona que comprende sectores de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley. El área está delimitada por Balcarce, Cerrito, General Palacios, Gallo y las vías del ferrocarril Roca.
  • Martes 11 y jueves 13, de 8 a 18: se verá afectada una zona de Lomas de Zamora y Llavallol delimitada por Libres del Sur, Aristóbulo del Valle, Doyhenard, Melber y RP4.
  • Miércoles 12, de 8 a 17: el corte alcanzará sectores de Banfield, Budge, Albertina y Fiorito, entre Camino de la Rivera, General Hornos, Martín Rodríguez y Camino Negro.
  • Jueves 13 desde las 22 hasta el viernes 14 a las 15: se programó una interrupción de mayor alcance, con sectores de Budge, Lomas de Zamora, Fiorito, Albertina y Banfield, además de zonas de Guillón, 9 de Abril y Barrio Aeropuerto. El área comprende calles como Camino de la Rivera, avenida General Hornos, Ginebra, Camino Negro, Castelli, Olazábal, Garibaldi, las vías del Roca, Peñaloza, RP4, avenida Barros y Huergo.

AySA comunicó que habrá cortes de agua en otros municipios

El cronograma difundido por la empresa AySA incluye trabajos en Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría. Por un lado, en Almirante Brown, habrá interrupciones en sectores de Calzada, Mármol y Adrogué entre el lunes 10 y el miércoles 12; en Burzaco y Don Orione entre el martes 11 y el viernes 14; y en Adrogué durante el miércoles 12 y jueves 13.

En Ezeiza, los cortes están previstos para el martes 11 y jueves 13, de 8 a 12, en sectores de Tristán Suárez y La Unión.

En tanto, el miércoles 12, de 8 a 12, habrá trabajos en un sector de Monte Grande y Guillón, en Esteban Echeverría.

Temas
Seguí leyendo

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Una por una, las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua

AySA realiza trabajos de emergencia en Esteban Echeverría: en qué barrios

Varios municipios del conurbano Sur, afectados por las inspecciones de AySA

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Una obra clave para mejorar la calidad de vida en Llavallol.
Fundamental para los vecinos.

Llavallol: la obra de desagües y repavimentación entra en su etapa final

Las más leídas

Te Puede Interesar

Robaron un perro en Villa Albertina y quedaron filmados.
Urgente.

Robaron un perro en Lomas y quedaron filmados: los dueños piden que lo devuelvan