Lanzan nuevas capacitaciones gratuitas para docentes de Lomas: todos los detalles

Los docentes de Lomas de Zamora tendrán nuevas capacitaciones gratuitas impulsadas por el Municipio para responder a los desafíos actuales de la enseñanza y seguir repensando las prácticas pedagógicas con otros colegas.

"Las y los docentes como mediadores de lectura" es un curso que tendrá el objetivo de fortalecer el vínculo entre las infancias , los libros y la escuela . Docentes de todos los niveles y estudiantes de profesorados podrán sumarse a la propuesta que arranca el lunes 24 de agosto y tendrá un total de 5 encuentros (3 presenciales y 2 virtuales).

Algunos de los contenidos que se abordarán son la concepción de la lectura como derecho; la literatura como contenido privilegiado de los encuentros que favorecen la creación y afianzamiento de comunidades de lectores; los criterios de selección de libros para leer y recomendar; la construcción de comunidades lectoras desde la escuela y la biblioteca; y el desarrollo de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios.

La capacitación estará a cargo de Claudia Andrea Petrone, Diana Grunfeld y Lorena Aceretto , que forman parte de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) , la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de La Plata (UNLP) .

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El segundo curso, que lleva el nombre de "Formulación y desarrollo de proyectos interdisciplinarios", fue pensado para diseñar experiencias de aprendizaje que articulen saberes y potencien el trabajo en equipo. Los destinatarios son docentes y equipos directivos de nivel secundario, docentes de educación técnica profesional, docentes de educación física, docentes de educación especial, equipos de orientación escolar y maestro de ciclo, bibliotecarios y equipos directivos de la modalidad de educación de adultos.

La cursada que arranca el martes 25 de agosto tendrá 7 encuentros (4 virtuales y 3 presenciales) en los que se abordarán las herramientas fundamentales para la construcción de un proyecto de educación transversal; Ley de Educación Ambiental Integral; el potencial educativo de la cooperación; la identidad local como guía alimentaria; y el desarrollo de un proyecto adecuado a las características específicas de cada comunidad educativa, entre otros.

La docente a cargo será Mónica Visenti, abogada por la UNLZ y profesora en Ciencias Sociales por el Instituto De La Salle. También es vicepresidenta de la Fundación Espacios Verdes, fundadora del Proyecto Solidario Cooperativo Kellun y fue declarada Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en Derechos Humanos por su trabajo en contextos de vulnerabilidad en defensa de niños, niñas y adolescentes.

Además, Visenti es Vecina Ilustre de Lomas de Zamora e integrante de la red de educadores del Centro Ana Frank de Argentina. Para anotarse en las capacitaciones, los docentes tienen que llenar este formulario.

Miles de docentes capacitados en Lomas de Zamora

Desde el año pasado, el Municipio de Lomas fortaleció el acompañamiento a los docentes con diferentes propuestas. Más de 1.000 participaron de capacitaciones en Inteligencia Artificial, combinando instancias virtuales, trabajo en el aula y encuentros presenciales. Y en mayo de este año dieron nuevos cursos sobre el impacto de la IA en la educación y las claves para mejorar la enseñanza.

También hubo más de 350 maestras y maestros que durante el año pasado tuvieron cursos para fortalecer los conocimientos sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización, y diferentes contenidos sobre la historia, cultura, identidad y el territorio lomense.