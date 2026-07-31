Mejoran las escuelas de Lomas con obras de ampliación y refacción

Mientras los estudiantes disfrutan de las vacaciones de invierno , el Municipio avanza con obras en escuelas de Lomas de Zamora para mejorar las condiciones edilicias, ampliar las instalaciones y garantizar espacios más seguros y confortables para la comunidad educativa.

Los trabajos en la Primaria N°37 de Temperley incluyen la demolición de un antiguo tanque de hormigón para instalar nuevos tanques de agua y renovar toda la instalación. También hay tareas revoque, pintura, colocación de machimbre, reparación de techos, impermeabilización con membrana en el sector de losa y mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

Por su parte, el Jardín "Rincón Feliz" N°13 está siendo transformado con la colocación de nuevos pisos en todas las salas, el recambio de puertas y ventanas, y la renovación de la cocina. Además de mejorar el edificio, las obras permiten que ingrese más luz natural y haya ambientes más cálidos y confortables para los más de 100 niños que asisten al establecimiento ubicado en Fiorito .

Durante el receso de invierno también se iniciaron obras de refacción en los edificios que comparten la Primaria N°76 y Secundaria N°40 , en Centenario ; Primaria N°6 y Secundaria N°65 , en Temperley ; y la Primaria N°29 y Secundaria N°80 , en Lomas .

Mientras que recientemente se finalizó con la construcción de 4 aulas y un laboratorio en la Secundaria N°67 de Fiorito, nuevos baños en la Secundaria N°14 de Temperley y diferentes acciones de reacondicionamiento en la Secundaria N°62 de Parque Barón, Secundaria N°87 de Centenario, Técnica N°9 de Santa Catalina y en el Jardín de Infantes N°906 de Temperley.

Obras para acompañar el aprendizaje en Lomas de Zamora

El Programa de Infraestructura Escolar lo lleva adelante el Municipio de Lomas en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar el aprendizaje y ratificar el compromiso con la educación pública.

Durante el primer semestre de este año hicieron obras en 23 escuelas y actualmente hay 29 en ejecución con un avance que promedia el 60%. En las próximas semanas van a finalizar con la construcción y arreglo de aulas en la Técnica N°2 (Temperley), la creación de un aula nueva en la Escuela Municipal de Cerámica (Lomas) y una nueva planta de potabilidad del agua en la Unidad Académica de Villa Urbana que comprende al Jardín N°953, Primaria N°99 y Secundaria N°91.

También queda poco para terminar con las refacciones generales en el Jardín N°926 (Fiorito), Primaria N°8 (Lomas), Primaria N°67 (Fiorito) y Secundaria N°87 (Centenario).