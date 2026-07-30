Qué pasa entre Gastón Edul y Sabrina Cortez de Gran Hermano

Gastón Edul comenzó un romance con Sabrina Cortez , ex participante de Gran Hermano . La información la confirmó Pepe Ochoa en LAM , quien dio la primicia con un enigmático antes de revelar de quién se trataba la nueva novia del periodista deportivo.

Luego de un juego con los demás integrantes de LAM, el panelista terminó con el misterio: "Están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano".

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Luego, Pepe Ochoa recordó que el vínculo entre ambos había comenzado tiempo atrás, aunque en ese momento el romance no siguió adelante.

"Yo el año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían, disfrutaban, no pasó a mayores, pero esta vez esto al parecer es más serio. Él la invitó a ella; ella accedió", detalló.

"Están muy acaramelados, pero ella se hace la zonza y sube fotos con la amiga", agregó Pepe Ochoa sobre la relación del periodista y la modelo.

Nati Jota y Gaston Edul.

Los rumores de romance de Gastón Edul y Nati Jota

Previamente, Ángel de Brito le consultó a Pepe Ochoa por los recurrentes rumores que, en su momento, relacionaron a Gastón Edul con Nati Jota.

"¿Y Nati Jota? ¿Era mentira? Algo debe haber pasado". "Le dieron duro y parejo, pero nunca trascendió ni pasó a mayores", aseguró el panelista sobre esa relación.