viernes 31 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Son rumores.

Qué pasa entre Gastón Edul y Sabrina Cortez de Gran Hermano

Confirmaron que Gastón Edul y Sabrina Cortez, exparticipante Gran Hermano, están viviendo un romance y compartieron un viaje a Ibiza.

Gastón Edul y Sabrina Cortez, juntos.&nbsp;

Gastón Edul y Sabrina Cortez, juntos. 

Luego de un juego con los demás integrantes de LAM, el panelista terminó con el misterio: "Están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano".

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Luego, Pepe Ochoa recordó que el vínculo entre ambos había comenzado tiempo atrás, aunque en ese momento el romance no siguió adelante.

"Están muy acaramelados, pero ella se hace la zonza y sube fotos con la amiga", agregó Pepe Ochoa sobre la relación del periodista y la modelo.

Nati Jota y Gaston Edul.

Nati Jota y Gaston Edul.

Los rumores de romance de Gastón Edul y Nati Jota

Previamente, Ángel de Brito le consultó a Pepe Ochoa por los recurrentes rumores que, en su momento, relacionaron a Gastón Edul con Nati Jota.

"¿Y Nati Jota? ¿Era mentira? Algo debe haber pasado". "Le dieron duro y parejo, pero nunca trascendió ni pasó a mayores", aseguró el panelista sobre esa relación.

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