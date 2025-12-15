Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul

El periodista Gastón Edul protagonizó un inesperado accidente doméstico durante las horas previas a la entrega de de los premios Martín Fierro de Streaming 2025 y contó lo ocurrido para alertar a sus seguidores. “Nunca separen la carne así”, aseguró.

El popular periodista deportivo sufrió una herida en una de sus manos en la previa de la ceremonia y tuvo que dirigirse a un centro médico para que le atendieran luego de lo sucedido en la cocina de su casa.

El episodio tomó estado público cuando el propio Gastón Edul, junto a Tefi Russo , relató cómo fue el accidente que lo obligó a recibir atención médica. Todo ocurrió mientras intentaba separar carne congelada en su casa.

“Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, lanzó sin vueltas, ante la sorpresa del Pollo Álvarez mientras hacía notas en la previa.

Gastón Edul, vendado y en los Martín Fierro

Luego, llevó tranquilidad y sumó más detalles: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.

Con buen humor, el periodista se acercó al sanatorio más cercano y luego compartió el parte médico en sus redes sociales. “Estamos bien”, escribió, acompañado por un emoji sonriente, en una imagen donde se lo ve junto al profesional que le realizó la sutura. Ya recuperado, se dirigió al evento y evitó exhibir el vendaje durante la transmisión.

image Gastón Edul, en la guardia antes de los Martín Fierro.

Más tarde, durante la ceremonia de premiación, Sofi Martínez hizo referencia al episodio desde el escenario al presentar la terna a Voz Periodística.

“Antes de dar el ganador le mando un beso grande a Gastón Edul. Íbamos a presentar la terna juntos, pero está en el sanatorio con la mano cortada y se tuvo que ir”, dijo.