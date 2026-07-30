La historia de Jeremías Acosta en Banfield: subió a Primera, debutó y firmó contrato

Jeremías Acosta cumplió con las expectativas de debutar en Banfield . El centro delantero de 18 años concentró para el partido frente a Sarmiento de Junín e hizo su ingreso en los minutos finales en el estadio Florencio Sola, donde el equipo de Pedro Troglio logró un triunfo clave en su lucha por la permanencia.

El comienzo del segundo semestre le cambió la vida. De la Reserva al plantel profesional. Y el deseo hecho realidad. “Meter una buena pretemporada, tratar de ganarme un lugarcito y poder estar para el primer partido“, comentó en su momento acerca de lo que imaginaba que podría llegar a ocurrir.

“Cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida, debutar como futbolista profesional”, comenzó el posteo en su cuenta de Instagram.

Atrás quedó el esfuerzo que tuvo su premio este último martes: “Llegué al club con apenas 7 años, siendo un chico lleno de sueños e ilusiones. Pasaron 11 años de esfuerzo, sacrificio, aprendizajes y momentos inolvidables. Hoy, con 18 años, tuve el privilegio de vestir esta camiseta en Primera y vivir un momento que voy a recordar por siempre”, recordó el reemplazante de Tiziano Perrotta , la figura.

Los agradecimientos de Acosta tras su debut en Banfield

Banfield, como club, también tuvo su reconocimiento y el agradecimiento “por haber confiado en mí desde el primer día, por formarme como jugador y como persona, y por darme la oportunidad de cumplir este sueño”.

Jeremías Acosta reemplazó a Tiziano Perrotta.

Esa emoción se extendió entre sus seres queridos: “A mi familia, que estuvo a mi lado en cada paso del camino. Gracias por el apoyo incondicional, por los sacrificios, por acompañarme en los momentos difíciles y por nunca dejar de creer en mí. Este logro también es de ustedes”.

También le brindó un “gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico y a todas las personas que fueron parte de este recorrido”. Y finalizó con una fuerte apuesta al sostener que “este debut es solo el comienzo. Voy a seguir trabajando con la misma humildad, compromiso y ganar de crecer para estar a la altura de esta oportunidad”.

Sensaciones después del debut

Luego del 3-2 frente a Sarmiento, por la 2º fecha de la zona B del Torneo Clausura, el juvenil formado en el Campo de Deportes de Luis Guillón expresó en diálogo con Código Banfield que “este año llegaron cosas muy lindas, estoy muy contento y disfrutando al máximo, aprendiendo y muy feliz”.

Además, contó lo que le dijo el entrenador al momento de pisar el campo de juego: “Pedro (Troglio) me dijo que lo disfrute, que no trate de hacer todo”.

Banfield le hizo primer contrato

A su ascenso al plantel profesional y su estreno con la camiseta del Taladro, se le sumó la firma de su primer contrato hasta diciembre de 2028.

Además, en lo que va de la temporada 2026 convirtió seis goles en el Torneo Apertura Proyección. Uno de ellos definió el clásico con Lanús (1-0) en el Campo de Deportes de Luis Guillón, con Banfield en inferioridad numérica.

Firmó su primer contrato.

Los restantes goles para el equipo de Reserva que conduce Mariano Valentini se los marcó a Godoy Cruz de Mendoza (2-1), Atlético Tucumán (1-2), Unión de Santa Fe (1-1), Sarmiento de Junín (2-1) y Racing Club (1-2).

La salida de Mauro Méndez y la posibilidad de que Tiziano Perrotta se fuera a Defensa y Justicia (cosa que no ocurrió), fueron las caudas por las que Pedro Troglio sumó a Jeremías Acosta e Isaías Gutiérrez entre los profesionales.